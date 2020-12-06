بالصور.. الهلال يختتم تحضيراته استعدادًا لمواجهة الرائد 

طلال الغامدي (صدى):
اختتم الهلال تحضيراته، استعدادًا لمواجهة الرائد غدًا، فيما تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية.
وعمد الجهاز الفني في الجزء الأول من المران إلى تطبيق عدد من التدريبات اللياقية، كما فرض المدير الفني " رازفان لوشيسكو " مناورة على جزء من الملعب.
وشرح " رازفان " في المناورة التكتيك الذي سينتهجه في لقاء الغد، حيث تغادر بعثة الفريق مساء اليوم إلى القصيم تأهبا لخوض مواجهة الغد.
وواصل الثلاثي،" عبد الله المعيوف، وحبيب الوطيان، وجوستافو كويلار "، برامجهم العلاجية والتأهيلية.