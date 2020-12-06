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شاهد..  أمطار غزيرة تتحول إلى سيول في سكاكا

Time منذ 39 دقيقة
Views 1499
شاهد..  أمطار غزيرة تتحول إلى سيول في سكاكا

الجوف (صدى):
رصد مقطع فيديو أمطار غزيرة تتحول إلى سيول في سكاكا، حيث شهدت سكاكا بالأمس شاهقة مائية وإعصار قمعي نادر.

 

وكانت مقطع فيديو وثق أغرب حدث تم تسجيله اليوم السبت، وهو تشكل إعصار قمعي شرق سكاكا، حيث يعتبر حدوث هذا الإعصار نادر جدًّا.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، وتكون متوسطة إلى غزيرة على بعض الأجزاء من تلك المناطق، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، تشمل السواحل الجنوبية منها.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
ماتستحق النشر ولا التعليق
هات و خد
يجب تجربة العقار في اصحاب و عمال الشركه المصنعه قبل استخدامه عالميا.
محمد حقوي
يقولون وضفو بس لاتوضفون. هذي هي شروطهم الحمدلله على كل حال بس
ابوبدر
كلش ممنوع🤐
الله المستعان
حسبنا الله ونعم الوكيل، مخالفة الجوال500 ريال حتى لو كنت تستخدم خرائط قوقل لكي تصل للموقع . والحزام 150ريال حتى لو نسيت. تعترض لا يأخذ بالاعتراض الله لا يحللهم ولا يبيحهم.

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