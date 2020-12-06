بكين يعمق جراح طوكيو ويتأهل إلى ربع النهائي

وكالات (صدى):
انتزع نادي بكين الصيني فوزا ثمينا من طوكيو الياباني بهدف نظيف، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة، وجاء ذلك على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة.
وسجل بكين هدف الفوز في الدقيقة 59 عن طريق آلان دوجلاس، فيما يلتقي، الأحد أيضاً ضمن دور الـ16 أولسان هيونداي الكوري الجنوبي مع ملبورن فيكتوري الأسترالي على ذات الملعب.
وتختتم مباريات دور الـ16، الإثنين، حيث يلتقي فيسيل كوبي الياباني مع شنجهاي اس آي بي جي الصيني، ويوكوهاما مارينوس الياباني مع سون سامسونج بلو وينجز الكوري الجنوبي.
يذكر أن بكين تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل 7 نقاط لملبورن فيكتوري الأسترالي و6 لسول الكوري الجنوبي و5 لتشيانجراي يونايتد التايلاندي.