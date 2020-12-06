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بكين يعمق جراح طوكيو ويتأهل إلى ربع النهائي

Time منذ 49 دقيقة
Views 1495
بكين يعمق جراح طوكيو ويتأهل إلى ربع النهائي

وكالات (صدى):
انتزع نادي بكين الصيني فوزا ثمينا من طوكيو الياباني بهدف نظيف، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة، وجاء ذلك على ملعب المدينة التعليمية في الدوحة.

 

وسجل بكين هدف الفوز في الدقيقة 59 عن طريق آلان دوجلاس، فيما يلتقي، الأحد أيضاً ضمن دور الـ16 أولسان هيونداي الكوري الجنوبي مع ملبورن فيكتوري الأسترالي على ذات الملعب.

 

وتختتم مباريات دور الـ16، الإثنين، حيث يلتقي فيسيل كوبي الياباني مع شنجهاي اس آي بي جي الصيني، ويوكوهاما مارينوس الياباني مع سون سامسونج بلو وينجز الكوري الجنوبي.

يذكر أن بكين تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 16 نقطة من ست مباريات، مقابل 7 نقاط لملبورن فيكتوري الأسترالي و6 لسول الكوري الجنوبي و5 لتشيانجراي يونايتد التايلاندي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
ماتستحق النشر ولا التعليق
هات و خد
يجب تجربة العقار في اصحاب و عمال الشركه المصنعه قبل استخدامه عالميا.
محمد حقوي
يقولون وضفو بس لاتوضفون. هذي هي شروطهم الحمدلله على كل حال بس
ابوبدر
كلش ممنوع🤐
الله المستعان
حسبنا الله ونعم الوكيل، مخالفة الجوال500 ريال حتى لو كنت تستخدم خرائط قوقل لكي تصل للموقع . والحزام 150ريال حتى لو نسيت. تعترض لا يأخذ بالاعتراض الله لا يحللهم ولا يبيحهم.

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