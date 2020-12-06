الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة

Time منذ 45 دقيقة
Views 1481
حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة

عادل الحربي (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التقرير اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين، على المملكة.

ومن المتوقع استمرار تأثير الموجة الباردة على معظم مناطق المملكة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران والأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية، كما تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأوضح التقرير أن مكة المكرمة ستشهد أعلى درجة حرارة نهارًا وتبلغ 32 درجة مئوية، في حين ستشهد طريف أقل درجة حرارة وهي 15 مئوية.

وأشار التقرير إلى أن الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلىشمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة، بينما ارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج

Time واتساب

أحدث التعليقات

خلوها
ههه الدقن ما يذكركم بشي ما؟
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان من انجااه ..
منصور المنصور
اخس يا السلوقي جابوك من طرد الأرانب تكتب
ابو محمد 😎 ✍️
قالوا // درب الزلق مزالقه كثيره ومصايبه كبيره ..
.M.
اخرررس أيها الاحمق انت تتكلم كذا عشانك عايش بعز وفسقان

أخر الأخبار

الأهلي يحاول إقناع عمر السومة بالبقاء
الأهلي يحاول إقناع عمر السومة بالبقاء
Time منذ 14 دقيقة Views 1307
طلاب يتابعون دروسهم على أحد الجبال في البرك
طلاب يتابعون دروسهم على أحد الجبال في البرك
Time منذ 15 دقيقة Views 1297
ضبط قائد مركبة يسير بسرعة عالية في الطائف 
ضبط قائد مركبة يسير بسرعة عالية في الطائف 
Time منذ 20 دقيقة Views 1307
فريق الاستجابة السريعة الأميركي لكورونا يزف بشرى سارة عن لقاح فايزر و موديرنا
فريق الاستجابة السريعة الأميركي لكورونا يزف بشرى سارة عن لقاح فايزر و موديرنا
Time منذ 28 دقيقة Views 1541
يهايط على الشرطي وجاه الرد
يهايط على الشرطي وجاه الرد
Time منذ 45 دقيقة Views 371
حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الاثنين على المملكة
Time منذ 45 دقيقة Views 1481
على وين رايح !
على وين رايح !
Time منذ 45 دقيقة Views 294
بينه وبين الموت لحظات
بينه وبين الموت لحظات
Time منذ 45 دقيقة Views 299
فتاة تستعين بحيلة ماكرة لسرقة صديقها
فتاة تستعين بحيلة ماكرة لسرقة صديقها
Time منذ 51 دقيقة Views 364
الحجرف: انتهاكات إيران تسهم في زعزعة استقرار المنطقة
الحجرف: انتهاكات إيران تسهم في زعزعة استقرار المنطقة
Time منذ 59 دقيقة Views 1425