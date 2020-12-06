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«الصحة»: تسجيل 187 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

Time منذ 26 دقيقة
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«الصحة»: تسجيل 187 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 187 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، عن تسجيل 317 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 348,879 حالة، فضلًا عن تسجيل 11 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 5965 حالة وفاة.

وفي السياق نفسه، أوضح متحدث وزارة الصحة، أن منطقة الرياض سجلت أعلى عدد حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، بعدما سجلت 52 حالة إصابة جديدة، لافتًا إلى أن نشاط فيروس كورونا في العالم مستمر، كما أن لقاحات الفيروس المعلن عنها مبشرة جدًا.

وأشار ‏متحدث الصحة، إلى: " الإعلان قريبا عن موعد وصول لقاحات كورونا إلى المملكة، وسنشارككم فيها وسيتم إيضاح طريقة الحصول على اللقاحات ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل مايجيه وجه الخنفس ..
ابو محمد 😎 ✍️
غفر الله لنا ولهم .. اللهم آمين ..
🚴‍♀️
وكمان ابك دلحونه...ممكن الحنسه مسوي الحركه لنفسه من جوال تاني حتى يطيح المكالف بغرامه...؟
winner4ever
والأولى هو إبعاد أنت و أمثالك من الوسط الرياضي ... فهو من أولى الأولويات لنظافة الدوري والبعد عن التشنج و التعصب والكذب على الجمهور ... يا النادي المسحور ... ما خليتوا كذبة إلا ولعبتوا فيها على جمهوركم ، فبعد كذبة الحكام وبعد انكشافها للعيان ... اتجهتوا إلى أن النادي مسحور!!! اتقوا الله وأحرموا عقول جمهوركم إلى هذه الدرجة تستغبونهم
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..

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