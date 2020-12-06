"حرس الحدود بجدة" يضبط 3 بنادق صيد بحوزة 4 مواطنين ومقيم هندي

جدة (صدى):
تمكن رجال حرس الحدود بجدة، من ضبط 4 مواطنين ومقيم هندي خالفوا أنظمة الصيد البحري واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.
وقال المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي إن موظفي الثروة السمكية باشروا بلاغًا واردًا من مركز حرس الحدود بابحر شمال جدة عن وجود مواطنين ومقيم وُجد بحوزتهم (٣) بنادق صيد بحرية مخالفة لنظام الصيد البحري.
وأوضح الغامدي أنه تمت مصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.