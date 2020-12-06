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"حرس الحدود بجدة" يضبط 3 بنادق صيد بحوزة 4 مواطنين ومقيم هندي

Time منذ 39 دقيقة
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"حرس الحدود بجدة" يضبط 3 بنادق صيد بحوزة 4 مواطنين ومقيم هندي

جدة (صدى):
تمكن رجال حرس الحدود بجدة، من ضبط 4 مواطنين ومقيم هندي خالفوا أنظمة الصيد البحري واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.

وقال المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي إن موظفي الثروة السمكية باشروا بلاغًا واردًا من مركز حرس الحدود بابحر شمال جدة عن وجود مواطنين ومقيم وُجد بحوزتهم (٣) بنادق صيد بحرية مخالفة لنظام الصيد البحري.

وأوضح الغامدي أنه تمت مصادرة أدوات الصيد المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل مايجيه وجه الخنفس ..
ابو محمد 😎 ✍️
غفر الله لنا ولهم .. اللهم آمين ..
🚴‍♀️
وكمان ابك دلحونه...ممكن الحنسه مسوي الحركه لنفسه من جوال تاني حتى يطيح المكالف بغرامه...؟
winner4ever
والأولى هو إبعاد أنت و أمثالك من الوسط الرياضي ... فهو من أولى الأولويات لنظافة الدوري والبعد عن التشنج و التعصب والكذب على الجمهور ... يا النادي المسحور ... ما خليتوا كذبة إلا ولعبتوا فيها على جمهوركم ، فبعد كذبة الحكام وبعد انكشافها للعيان ... اتجهتوا إلى أن النادي مسحور!!! اتقوا الله وأحرموا عقول جمهوركم إلى هذه الدرجة تستغبونهم
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..

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