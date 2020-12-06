البنك المركزي يطلق "بوابة التعاميم" لخدمة القطاعات البنكية والتمويلية والتأمينية

الرياض (صدى):
أعلن البنك المركزي اليوم، الأحد، إطلاق "بوابة التعاميم" عبر موقعه الإلكتروني، مضيفا أن البوابة تتيح الاطلاع والحصول على التعاميم الصادرة عن "ساما" للقطاعات البنكية والتمويلية والتأمينية الخاضعة لإشرافه ورقابته بكل يسر وسهولة.
ولفت إلى أن البوابة تُمكن المستخدم من البحث المتقدم عن التعاميم من خلال عدد من الأدوات منها عنوان التعميم باللغة العربية أو الإنجليزيةوكلمات دالة (Key words، وتاريخ إصدار التعميم هجري أو ميلادي.
كما تتيح للمهتمين الاشتراك في خدمة الإشعارات؛ لاستقبال إشعارات عبر البريد الإلكتروني فور إصدار أي تعميم من قِبل البنك المركزي، وكذلك يمكن للمستخدم البحث عن التعاميم المطلوبة واختيار أكثر من تعميم وحفظها.
ودعا الراغبين في الاستفادة من خدمات البوابة إلى الدخول إلى الروابط التالية:
بوابة التعاميم البنكية من هنـــــــــــا .
بوابة التعاميم التأمينية من هنـــــــــــا .
بوابة التعاميم التمويلية من هنـــــــــــا .
بوابة التعاميم لحماية العملاء من هنـــــــــــا .