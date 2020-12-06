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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

Time منذ ساعتين
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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضاً

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 94.05 نقطة ليقفل عند مستوى 8580.92 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 10 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 370 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 455 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 21 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 172 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أميانتيت، واتحاد الخليج، وصناعة الورق، وأسيج، وأسمنت أم القرى الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات وفرة، وسلامة، وأيان، والعمران، والخليجية العامة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.86% و 10.00%.

فيما كانت أسهم شركات مجموعة الحكير، وتكوين، والحكير، ونسيج، وإعمار هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات نسيج، ومجموعة الحكير، وأبو معطي، والمصافي، وريدان هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 588.32 نقطة ليقفل عند مستوى 18669.23 نقطة، وبتداولات بلغت 67 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 600 ألف سهم تقاسمتها 1855 صفقة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل مايجيه وجه الخنفس ..
ابو محمد 😎 ✍️
غفر الله لنا ولهم .. اللهم آمين ..
🚴‍♀️
وكمان ابك دلحونه...ممكن الحنسه مسوي الحركه لنفسه من جوال تاني حتى يطيح المكالف بغرامه...؟
winner4ever
والأولى هو إبعاد أنت و أمثالك من الوسط الرياضي ... فهو من أولى الأولويات لنظافة الدوري والبعد عن التشنج و التعصب والكذب على الجمهور ... يا النادي المسحور ... ما خليتوا كذبة إلا ولعبتوا فيها على جمهوركم ، فبعد كذبة الحكام وبعد انكشافها للعيان ... اتجهتوا إلى أن النادي مسحور!!! اتقوا الله وأحرموا عقول جمهوركم إلى هذه الدرجة تستغبونهم
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..

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