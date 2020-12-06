الملكة إليزابيث تنتظر في طابور للحصول على لقاح كورونا

لندن (صدى):
كشفت تقارير بريطانية من داخل قصر باكنغهام أن الملكة إليزابيث الثانية، يتعين عليها الانتظار في طابور " لقاح كورونا" يسبقها فيه أولئك المقيمون في دور رعاية والأشخاص الأكبر سنًا المعرضون لخطر الإصابة.
وذكرت التقارير أنه من المتوقع أن تتلقى الملكة لقاح كوفيد-19 في غضون أسابيع، وأنها ستأخذه لتشجيع المزيد من الناس على تناول اللقاح.
وأضافت أن الملكة إليزابيث البالغة 94 عامًا والأمير فيليب، 99 عامًا، لن يحصلا على معاملة تفضيلية، لكن بدلاً من ذلك سينتظرون في الطابور خلال الموجة الأولى من اللقاحات المخصصة لمن هم فوق الثمانينيات والمقيمين في دور الرعاية.
ومن المتوقع أن يتناول كلاهما اللقاح بناءً على نصيحة أطبائهم، ومن جهة أخرى،حيث يعتقد خبراء الصحة العامة أنه إذا أعلن الزوجان تناولهما الجرعات المحددة فإن ذلك سينفي الشائعات المضللة التي تقول إنهما من معارضي تناول اللقاحات، تمامًا مثلما حدث في عام 1957.