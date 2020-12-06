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“فلكية جدة”: الجوزاء وحزام درب التبانة يزينان السماء

Time منذ ساعة
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“فلكية جدة”: الجوزاء وحزام درب التبانة يزينان السماء

جدة (صدى):
قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، إنه يرصد بسماء السعودية والوطن العربي مساء اليوم الأحد أو أي ليلة من ليالي ديسمبر كوكبة الجوزاء أو الجبار اورايون، إلى جانب حزام مجرة ​​درب التبانة خلفها، ونظرا لسطوع نجوم الجوزاء يمكن رؤيتها من داخل المدن اما بالنسبة لحزام درب التبانة فهناك حاجة لموقع مظلم بعيدا عن التلوث الضوئي.

نجوم الجوزاء واحدة من أسهل المجموعات النجمية التي يمكن تمييزها من خلال النجوم الثلاثة وعلى جانبيها نجمين ساطعين، أحدهما هو النجم الأحمر منكب الجوزاء، والآخر نجم مشرق، أزرق أبيض يسمى رجل الجوزاء.

طوال شهر ديسمبر، تشرق كوكبة الجوزاء في منتصف المساء منتصف المدة بين غروب الشمس ومنتصف الليل)، ومثل كل النجوم تشرق الجوزاء مبكرًا كل مساء (بسبب دوران الأرض حول الشمس) لذلك بحلول أواخر ديسمبر، ترصد الجوزاء في وقت مبكر من المساء.

نظرًا لأن كوكبة الجوزاء موجودة في الليالي الطويلة في ديسمبر ويناير في النصف الشمالي للكرة الأرضية، فدائما تربط بفصل الشتاء، وهي أيضا نقطة انطلاق رائعة للعثور على حزام درب التبانة، فإذا كنت في موقع مظلم (ليس من البيت) يمكنك رؤية حزام درب التبانه بالعين المجردة يمتد بالقرب من النجم الأحمر منكب الجوزاء.

عندما ننظر إلى هذا الحزام اللامع، فإننا نشاهد حافة قرص المجرة – وهو الوهج المشترك لمليارات النجوم، ومن المفارقة انه في شهر أغسطس يبدو شريط ​​درب التبانة مشرق خلال ساعات المساء، وفي ذلك الوقت من العام نحن ننظر باتجاه مركز المجرة.

اما الآن فقد تحركت الكرة الأرضية في مدارها حول الشمس، وسماء المساء تشير في اتجاه مختلف، لذلك عندما ترى شريط ​​درب التبانة بالقرب من كوكبة الجبار هذا الشهر، فسترى انه خافت جدًا على عكس ما يشاهد في أغسطس، هذا لأننا ننظر الآن نحو الحافة الخارجية للمجرة ، وهناك عدد أقل من النجوم بيننا وبين الفضاء بين المجرات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يستاهل مايجيه وجه الخنفس ..
ابو محمد 😎 ✍️
غفر الله لنا ولهم .. اللهم آمين ..
🚴‍♀️
وكمان ابك دلحونه...ممكن الحنسه مسوي الحركه لنفسه من جوال تاني حتى يطيح المكالف بغرامه...؟
winner4ever
والأولى هو إبعاد أنت و أمثالك من الوسط الرياضي ... فهو من أولى الأولويات لنظافة الدوري والبعد عن التشنج و التعصب والكذب على الجمهور ... يا النادي المسحور ... ما خليتوا كذبة إلا ولعبتوا فيها على جمهوركم ، فبعد كذبة الحكام وبعد انكشافها للعيان ... اتجهتوا إلى أن النادي مسحور!!! اتقوا الله وأحرموا عقول جمهوركم إلى هذه الدرجة تستغبونهم
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعين ..

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