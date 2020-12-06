تحذير عالي الخطورة من تحديث جديد في متصفح Google Chrome

وكالات (صدى):
حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني اليوم الأحد من تحديث جديد في متصفح Google Chrome .
وأكد " الأمن السيبراني " أن التحذير عالي الخطورة حيث أصدرت تحديثاً لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux.
وأضاف أن التحديث يمثل تهديدات ، إذ يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة .
ويوصي المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 87.0.4280.88 حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديث اللازم عبر الرابط التالي من هنــــــــــا .
ويمكن الإطلاع على طريقة التحديث عبر البيان المرفق .