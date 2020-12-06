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تحذير عالي الخطورة من تحديث جديد في متصفح Google Chrome

Time منذ 13 دقيقة
Views 1067
تحذير عالي الخطورة من تحديث جديد في متصفح Google Chrome

وكالات (صدى):
حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني اليوم الأحد من تحديث جديد في متصفح Google Chrome .

وأكد " الأمن السيبراني " أن التحذير عالي الخطورة حيث أصدرت تحديثاً لمعالجة عددٍ من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux.

وأضاف أن التحديث يمثل تهديدات ، إذ يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة .

ويوصي المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 87.0.4280.88 حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديث اللازم عبر الرابط التالي من هنــــــــــا .

ويمكن الإطلاع على طريقة التحديث عبر البيان المرفق .

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أحدث التعليقات

fares
والله ما عد حنا عارفين من فين نجيبها كل شوي اتصال من رقم ما انت عارف ايش ملة اهله يقول استثمار وارباح و من الاخر ضحك على الدقون
fares
الله على الزمن الجميل
fares
قول بسم الله الرحمن الرحيم
عدو الخونة
غريبة وين سلق الشبك؟ ماتشوفون الدنيا دحدرت؟ مالكم عيون ؟ واااعيباااااه واااشناارااه؟ عيونوا حرمة(لكم الكرامة)رئيس؟؟؟؟ راح الدين اكيد معطينها النور الاخضر؟ وافي المذلة وبسيط وين دعائكم بالهلاك والويل والثبور؟ الحقو صكوها بكم دعوة قاتلكم الله
fares
راح وراحت ايامه خلاص اصبح في عالم النسيان والمنسيان

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