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مظلة سيارات من زمن الطيبين
منذ 28 دقيقة
463
1
(صدى):
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أحدث التعليقات
fares
والله ما عد حنا عارفين من فين نجيبها كل شوي اتصال من رقم ما انت عارف ايش ملة اهله يقول استثمار وارباح و من الاخر ضحك على الدقون
fares
الله على الزمن الجميل
fares
قول بسم الله الرحمن الرحيم
عدو الخونة
غريبة وين سلق الشبك؟ ماتشوفون الدنيا دحدرت؟ مالكم عيون ؟ واااعيباااااه واااشناارااه؟ عيونوا حرمة(لكم الكرامة)رئيس؟؟؟؟ راح الدين اكيد معطينها النور الاخضر؟ وافي المذلة وبسيط وين دعائكم بالهلاك والويل والثبور؟ الحقو صكوها بكم دعوة قاتلكم الله
fares
راح وراحت ايامه خلاص اصبح في عالم النسيان والمنسيان
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