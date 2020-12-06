‏أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة

خالد الظفيري (صدى):
وافق أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، على استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة، كما كلف الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال.
وجاء في نص الأمر الأميري الكويتي: "بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 22 ربيع الأول 1441 هجري الموافق 19 نوفمبر 2019م بتعيين رئيس مجلس الوزراء وعلى المرسوم رقم 290 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمرنا بالآتي:
- مادة أولى: تقبل استقالة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
- مادة ثانية: يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره ويبلغ إلى مجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية".