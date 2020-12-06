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‏أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة

Time منذ 43 دقيقة
Views 1476
‏أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة

خالد الظفيري (صدى):
وافق أمير دولة الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، على استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة، كما كلف الحكومة المستقيلة بتصريف الأعمال.

وجاء في نص الأمر الأميري الكويتي: "بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 22 ربيع الأول 1441 هجري الموافق 19 نوفمبر 2019م بتعيين رئيس مجلس الوزراء وعلى المرسوم رقم 290 لسنة 2019 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمرنا بالآتي:

- مادة أولى: تقبل استقالة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

- مادة ثانية: يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره ويبلغ إلى مجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية".

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أحدث التعليقات

fares
والله ما عد حنا عارفين من فين نجيبها كل شوي اتصال من رقم ما انت عارف ايش ملة اهله يقول استثمار وارباح و من الاخر ضحك على الدقون
fares
الله على الزمن الجميل
fares
قول بسم الله الرحمن الرحيم
عدو الخونة
غريبة وين سلق الشبك؟ ماتشوفون الدنيا دحدرت؟ مالكم عيون ؟ واااعيباااااه واااشناارااه؟ عيونوا حرمة(لكم الكرامة)رئيس؟؟؟؟ راح الدين اكيد معطينها النور الاخضر؟ وافي المذلة وبسيط وين دعائكم بالهلاك والويل والثبور؟ الحقو صكوها بكم دعوة قاتلكم الله
fares
راح وراحت ايامه خلاص اصبح في عالم النسيان والمنسيان

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