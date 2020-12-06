وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال بمسميات مدير مشروع، وحارس أمن، ومراقبة أمن.
واشترطت على المتقدم لشغل وظيفة مدير مشروع أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات، في حين اشترطت على المتقدم لوظيفة حارس أمن الحصول على شهادة الثانوية العامة، ولديه معرفة بأساسيات إستخدام الحاسب الآلي.
واشترطت على المتقدم لشغل وظيفة "مراقبة أمن" الحصول على شهادة الثانوية العامة، ولديه معرفة بأسياسيات إستخدام الحاسب الآلي.
وأضافت أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي أضغط هنـــــــــا .