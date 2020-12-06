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وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

Time منذ 58 دقيقة
Views 1468
وظائف شاغرة في الهيئة الملكية بالجبيل

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت الهيئة الملكية بالجبيل عن توفر وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال بمسميات مدير مشروع، وحارس أمن، ومراقبة أمن.

واشترطت على المتقدم لشغل وظيفة مدير مشروع أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات، في حين اشترطت على المتقدم لوظيفة حارس أمن الحصول على شهادة الثانوية العامة، ولديه معرفة بأساسيات إستخدام الحاسب الآلي.

واشترطت على المتقدم لشغل وظيفة "مراقبة أمن" الحصول على شهادة الثانوية العامة، ولديه معرفة بأسياسيات إستخدام الحاسب الآلي.

وأضافت أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي أضغط هنـــــــــا .

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أحدث التعليقات

fares
والله ما عد حنا عارفين من فين نجيبها كل شوي اتصال من رقم ما انت عارف ايش ملة اهله يقول استثمار وارباح و من الاخر ضحك على الدقون
fares
الله على الزمن الجميل
fares
قول بسم الله الرحمن الرحيم
عدو الخونة
غريبة وين سلق الشبك؟ ماتشوفون الدنيا دحدرت؟ مالكم عيون ؟ واااعيباااااه واااشناارااه؟ عيونوا حرمة(لكم الكرامة)رئيس؟؟؟؟ راح الدين اكيد معطينها النور الاخضر؟ وافي المذلة وبسيط وين دعائكم بالهلاك والويل والثبور؟ الحقو صكوها بكم دعوة قاتلكم الله
fares
راح وراحت ايامه خلاص اصبح في عالم النسيان والمنسيان

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