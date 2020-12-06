«البنوك السعودية» تحذر من الوقوع ضحية الاحتيال والنصب من الجهات غير المرخصة

الرياض (صدى):
حذرت البنوك السعودية، اليوم الأحد، من الوقوع ضحية الاحتيال المالي والنصب من جهات وأفراد التمويل غير المرخصة.
وقالت البنوك السعودية: لا تكن عرضة للاحتيال المالي والنصب من الأفراد أو جهات التمويل الغير مرخصة، وابحث دائمًا عن منتجات التمويل المناسبة لك من البنوك و المصارف و شركات التمويل المصرّح لها من البنك المركزي السعودي- ساما.
وكشفت أن الأضرار المترتبة على التعامل مع الأفراد أو جهات التمويل غير المرخصة، هي مخالفة صريحة لنظام مراقبة شركات التمويل، عرضة للاستغلال والمبالغة في الأسعار والضمانات، عرضة للاحتيال والنصب، المساهمة في عمليات غسل الأموال.