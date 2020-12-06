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«البنوك السعودية» تحذر من الوقوع ضحية الاحتيال والنصب من الجهات غير المرخصة

Time منذ ساعة
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«البنوك السعودية» تحذر من الوقوع ضحية الاحتيال والنصب من الجهات غير المرخصة

الرياض (صدى):
حذرت البنوك السعودية، اليوم الأحد، من الوقوع ضحية الاحتيال المالي والنصب من جهات وأفراد التمويل غير المرخصة.

وقالت البنوك السعودية: ‏لا تكن عرضة للاحتيال المالي والنصب من الأفراد أو جهات التمويل الغير مرخصة، وابحث دائمًا عن منتجات التمويل المناسبة لك من البنوك و المصارف و شركات التمويل المصرّح لها من البنك المركزي السعودي- ساما.

وكشفت أن الأضرار المترتبة على التعامل مع الأفراد أو جهات التمويل غير المرخصة، هي مخالفة صريحة لنظام مراقبة شركات التمويل، عرضة للاستغلال والمبالغة في الأسعار والضمانات، عرضة للاحتيال والنصب، المساهمة في عمليات غسل الأموال.

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أحدث التعليقات

fares
والله ما عد حنا عارفين من فين نجيبها كل شوي اتصال من رقم ما انت عارف ايش ملة اهله يقول استثمار وارباح و من الاخر ضحك على الدقون
fares
الله على الزمن الجميل
fares
قول بسم الله الرحمن الرحيم
عدو الخونة
غريبة وين سلق الشبك؟ ماتشوفون الدنيا دحدرت؟ مالكم عيون ؟ واااعيباااااه واااشناارااه؟ عيونوا حرمة(لكم الكرامة)رئيس؟؟؟؟ راح الدين اكيد معطينها النور الاخضر؟ وافي المذلة وبسيط وين دعائكم بالهلاك والويل والثبور؟ الحقو صكوها بكم دعوة قاتلكم الله
fares
راح وراحت ايامه خلاص اصبح في عالم النسيان والمنسيان

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