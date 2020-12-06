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"السودان" تعلن موقفها من استخدام الحل العسكري مع سد النهضة

Time منذ 17 دقيقة
Views 1391
"السودان" تعلن موقفها من استخدام الحل العسكري مع سد النهضة

الخرطوم (صدى):
تصاعدت مطالب السودان لإستكمال المفاوضات حول قضية سد النهضة مع إثيوبيا ومصر ، وذلك مع قرب ملء السد في الخريف المقبل .

ورفضت السودان استخدام " القوة " ، مؤكدة أن المفاوضات هو الحل الأمثل .

وقال وزير الحارجية السوداني " عمر قمر الدين " : لا ندعم استخدام القوة ، ولا تنويالسودان تدويل قضية سد النهضة الآن ، ومصرة على استكمال المفاوضات .

وأضاف : الولايات التحدة كان وسيط في المفاوضات ، والجانب المصري كان كثر حرصاً على استمرار هذه الوساطة .

وتابع أن القاهرة استطاعت أن تجعل من قضية الأمن المائي "أمن قومي " ، وأن الوقت لم يعد في صالح مصر والسودان .

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أحدث التعليقات

ك
اميييييييييييييييييييييييين والله دمعت عيني وان اقراء تعليقك جزاك الله خير
🚴‍♀️
اننننهم الجن يا معشر الانس الأغبياء...
مها
اهلا بكم في موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووسم الريااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااض ههههههه تيس
مها الراشد
لأنها ماعندها سالفة وأفكارها عاطفية مش عقلانية زي الرجال ورجاء لاتتدخلوا في شؤونا بعد اليوم انتم لكم الميدان وحنا لنا البيوت البزارين
ابوخالد
الخطأ من الحمدين ماهو من الشعب و المشاكل ما منها خير والخليج مصيره واحد

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