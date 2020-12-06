"السودان" تعلن موقفها من استخدام الحل العسكري مع سد النهضة

الخرطوم (صدى):
تصاعدت مطالب السودان لإستكمال المفاوضات حول قضية سد النهضة مع إثيوبيا ومصر ، وذلك مع قرب ملء السد في الخريف المقبل .
ورفضت السودان استخدام " القوة " ، مؤكدة أن المفاوضات هو الحل الأمثل .
وقال وزير الحارجية السوداني " عمر قمر الدين " : لا ندعم استخدام القوة ، ولا تنويالسودان تدويل قضية سد النهضة الآن ، ومصرة على استكمال المفاوضات .
وأضاف : الولايات التحدة كان وسيط في المفاوضات ، والجانب المصري كان كثر حرصاً على استمرار هذه الوساطة .
وتابع أن القاهرة استطاعت أن تجعل من قضية الأمن المائي "أمن قومي " ، وأن الوقت لم يعد في صالح مصر والسودان .