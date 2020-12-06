إضافة مزايا جديدة لخدمات "جوجل" بنظام أندرويد

وكالات (صدى):
تعتزم شركة جوجل الأمريكية إضافة مزايا جديدة في بعض خدماتها بنظام أندرويد، بجانب إطلاق نظام "أندرويد أوتو" الخاصة بالسيارات في 36 دولة جديدة.
وستطرح الشركة خلال الأسابيع القادمة ميزة "Emoji Kitchen" التي تمكن مستخدم لوحة المفاتيح Gboard من مزج الرموز التعبيرية بالملصقات المتاحة في اللوحة.
أما الميزة الثانية فستكون فهي ميزة في خرائط "غوغل" وتسمى Go، وهي تساعد المستخدم من التنقل بسهولة إلى الأماكن المفضلة، دون الحاجة إلى إدخال العنوان كل مرة.
كما تعتزم الشركة طرح أداة تُمكن الناشرين من التحويل التلقائي للكتب من مكتوبة إلى صوتية، وطرحها في "بلاي ستور"، بجانب توفير ميزة أخرى توفر المشاركة المباشرة لتطبيقات "بلاي ستور" مع مستخدمي أندرويد القريبين.