الأعداد السابقة للصحيفة

إضافة مزايا جديدة لخدمات "جوجل" بنظام أندرويد

Time منذ 52 دقيقة
Views 1591
إضافة مزايا جديدة لخدمات "جوجل" بنظام أندرويد

وكالات (صدى):
تعتزم شركة جوجل الأمريكية إضافة مزايا جديدة في بعض خدماتها بنظام أندرويد، بجانب إطلاق نظام "أندرويد أوتو" الخاصة بالسيارات في 36 دولة جديدة.

وستطرح الشركة خلال الأسابيع القادمة ميزة "Emoji Kitchen" التي تمكن مستخدم لوحة المفاتيح Gboard من مزج الرموز التعبيرية بالملصقات المتاحة في اللوحة.

أما الميزة الثانية فستكون فهي ميزة في خرائط "غوغل" وتسمى Go، وهي تساعد المستخدم من التنقل بسهولة إلى الأماكن المفضلة، دون الحاجة إلى إدخال العنوان كل مرة.

كما تعتزم الشركة طرح أداة تُمكن الناشرين من التحويل التلقائي للكتب من مكتوبة إلى صوتية، وطرحها في "بلاي ستور"، بجانب توفير ميزة أخرى توفر المشاركة المباشرة لتطبيقات "بلاي ستور" مع مستخدمي أندرويد القريبين.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ك
اميييييييييييييييييييييييين والله دمعت عيني وان اقراء تعليقك جزاك الله خير
🚴‍♀️
اننننهم الجن يا معشر الانس الأغبياء...
مها
اهلا بكم في موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووسم الريااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااض ههههههه تيس
مها الراشد
لأنها ماعندها سالفة وأفكارها عاطفية مش عقلانية زي الرجال ورجاء لاتتدخلوا في شؤونا بعد اليوم انتم لكم الميدان وحنا لنا البيوت البزارين
ابوخالد
الخطأ من الحمدين ماهو من الشعب و المشاكل ما منها خير والخليج مصيره واحد

أخر الأخبار

كورونا يُطيح بأحد قادة الحرس الثوري الإيراني
كورونا يُطيح بأحد قادة الحرس الثوري الإيراني
Time منذ 7 دقائق Views 1180
زوج يلقى بنفسه من النافذة بعد انتحار زوجته
زوج يلقى بنفسه من النافذة بعد انتحار زوجته
Time منذ 12 دقيقة Views 208
"مارتينيز" يغيب عن مواجهة النصر والاتفاق
"مارتينيز" يغيب عن مواجهة النصر والاتفاق
Time منذ 14 دقيقة Views 1641
"السودان" تعلن موقفها من استخدام الحل العسكري مع سد النهضة
"السودان" تعلن موقفها من استخدام الحل العسكري مع سد النهضة
Time منذ 17 دقيقة Views 1386
"مجموعة بن شيهون " تعلن عن وظائف شاغرة
"مجموعة بن شيهون " تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 29 دقيقة Views 1540
بالفيديو.. فتاة تترك منزلها بسبب دمية مرعبة في الحائط
بالفيديو.. فتاة تترك منزلها بسبب دمية مرعبة في الحائط
Time منذ 32 دقيقة Views 480
بالفيديو.. شاعر سوداني يكتب قصائده بلهجة سعودية
بالفيديو.. شاعر سوداني يكتب قصائده بلهجة سعودية
Time منذ 47 دقيقة Views 573
إضافة مزايا جديدة لخدمات "جوجل" بنظام أندرويد
إضافة مزايا جديدة لخدمات "جوجل" بنظام أندرويد
Time منذ 52 دقيقة Views 1591
بالصور.. حليمة بولند تخطف الأنظار بجمالها في جلسة تصوير جديدة
بالصور.. حليمة بولند تخطف الأنظار بجمالها في جلسة تصوير جديدة
Time منذ 57 دقيقة Views 775
"الغاز": قرار من المحكمة بصرف النظر عن الدعوى المقامة من وزارة النقل
"الغاز": قرار من المحكمة بصرف النظر عن الدعوى المقامة من وزارة النقل
Time منذ ساعة Views 1622