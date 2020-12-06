وظائف هندسية شاغرة في شركة بروكتر وغامبل

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت شركة بروكتر وغامبل وظائف هندسية وإدارية في جدة بمسميات مدير الشؤون المالية، ومهندس العمليات توريد المنتجات.
واشترطت على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات ذات الصلة بالوظيفة مثل المحاسبة، المالية، الاقتصاد، إدارة الأعمال، الهندسية الميكانيكية، الهندسية الكهربائية، هندسية الإلكترونيات، الهندسة الصناعية أو ما يعادلها.
وأضافت أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي :
مدير الشؤون المالية : أضغط هنا
مهندس العمليات توريد المنتجات: أضغط هنا