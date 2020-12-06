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وظائف هندسية شاغرة في شركة بروكتر وغامبل

Time منذ ساعة
Views 1560
وظائف هندسية شاغرة في شركة بروكتر وغامبل

فاطمة المالكي (صدى):
طرحت شركة بروكتر وغامبل وظائف هندسية وإدارية في جدة بمسميات مدير الشؤون المالية، ومهندس العمليات توريد المنتجات.

واشترطت على المتقدم لشغل الوظيفة أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في التخصصات ذات الصلة بالوظيفة مثل المحاسبة، المالية، الاقتصاد، إدارة الأعمال، الهندسية الميكانيكية، الهندسية الكهربائية، هندسية الإلكترونيات، الهندسة الصناعية أو ما يعادلها.

وأضافت أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي :

مدير الشؤون المالية : أضغط هنا

مهندس العمليات توريد المنتجات: أضغط هنا

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أحدث التعليقات

ك
اميييييييييييييييييييييييين والله دمعت عيني وان اقراء تعليقك جزاك الله خير
🚴‍♀️
اننننهم الجن يا معشر الانس الأغبياء...
مها
اهلا بكم في موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووسم الريااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااض ههههههه تيس
مها الراشد
لأنها ماعندها سالفة وأفكارها عاطفية مش عقلانية زي الرجال ورجاء لاتتدخلوا في شؤونا بعد اليوم انتم لكم الميدان وحنا لنا البيوت البزارين
ابوخالد
الخطأ من الحمدين ماهو من الشعب و المشاكل ما منها خير والخليج مصيره واحد

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