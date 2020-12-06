"تركي الحمد" يعلق على رفع المقاطعة المحتمل مع قطر

علي القحطاني (صدى):
علق الكاتب تركي الحمد على ما يتردد حول عودة العلاقات الخليجية مع قطر ورفع المقاطعة .
وأكد " الحمد " أن الشك والريبة سيقى عنوان العلاقة حتى وإن تم رفع المقاطعة عن قطر .
وقال في تغريدة له على " تويتر " : ما فعله نظام الحمدين مع السعودية خاصة أمر من الصعب غفرانه .
وأضاف متسائلاً : كيف تتآمر على وجودي وكياني وتأمل الغفران الكامل ، وعفى الله عما سلف بجرة قلم .
وطالب " الحمد " بضرورة توفر ضمانات أكيدة حال عودة العلاقات ، مشيراً إلى المكر والغدر الذي عانت منه الدول الأربعة مع قطر خاصةً السعودية .