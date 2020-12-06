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"تركي الحمد" يعلق على رفع المقاطعة المحتمل مع قطر

Time منذ ساعة
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Comment 4
"تركي الحمد" يعلق على رفع المقاطعة المحتمل مع قطر

علي القحطاني (صدى):
علق الكاتب تركي الحمد على ما يتردد حول عودة العلاقات الخليجية مع قطر ورفع المقاطعة .

وأكد " الحمد " أن الشك والريبة سيقى عنوان العلاقة حتى وإن تم رفع المقاطعة عن قطر .

وقال في تغريدة له على " تويتر " : ما فعله نظام الحمدين مع السعودية خاصة أمر من الصعب غفرانه .

وأضاف متسائلاً : كيف تتآمر على وجودي وكياني وتأمل الغفران الكامل ، وعفى الله عما سلف بجرة قلم .

وطالب " الحمد " بضرورة توفر ضمانات أكيدة حال عودة العلاقات ، مشيراً إلى المكر والغدر الذي عانت منه الدول الأربعة مع قطر خاصةً السعودية .

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أحدث التعليقات

ك
اميييييييييييييييييييييييين والله دمعت عيني وان اقراء تعليقك جزاك الله خير
🚴‍♀️
اننننهم الجن يا معشر الانس الأغبياء...
مها
اهلا بكم في موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووسم الريااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااض ههههههه تيس
مها الراشد
لأنها ماعندها سالفة وأفكارها عاطفية مش عقلانية زي الرجال ورجاء لاتتدخلوا في شؤونا بعد اليوم انتم لكم الميدان وحنا لنا البيوت البزارين
ابوخالد
الخطأ من الحمدين ماهو من الشعب و المشاكل ما منها خير والخليج مصيره واحد

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