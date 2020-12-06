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فوز مرزوق الغانم برئاسة مجلس الأمة الكويتي وخسارة جميع المرشحات

Time منذ ساعة
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فوز مرزوق الغانم برئاسة مجلس الأمة الكويتي وخسارة جميع المرشحات

خالد الظفيري (صدى):
حقق رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق مرزوق الغانم، فوزًا كبيرًا في انتخابات مجلس الأمة بتصدره للدائرة الثانية حيث حصل على أكبر عدد من الأصوات مقارنة ببقية المنافسين.

ويواجه مرزوق الغانم منافسا قويا على رئاسة المجلس هو بدر الحميدي الذي أعلن ترشحه للرئاسة بعيد تأكده من الفوز بمقعد في مجلس الأمة؛ حيث كتب الحميدي على تويتر: "بعد التوكل على الله أعلن ترشحي لرئاسة مجلس الأمة والله ولي التوفيق" .

ويعد الحميدي هو وزير سابق شغل مناصب وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان ووزارة الاعلام في الفترة ما بين عامي 2003 و2006؛ فيما خسرت جميع المرشحات في انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2021 التي انطلقت أمس وسط إجراءات صحية للفوز بالمقاعد النيابية في الدوائر التي تقدمن للمنافسة عليها.

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أحدث التعليقات

ك
اميييييييييييييييييييييييين والله دمعت عيني وان اقراء تعليقك جزاك الله خير
🚴‍♀️
اننننهم الجن يا معشر الانس الأغبياء...
مها
اهلا بكم في موووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووسم الريااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااض ههههههه تيس
مها الراشد
لأنها ماعندها سالفة وأفكارها عاطفية مش عقلانية زي الرجال ورجاء لاتتدخلوا في شؤونا بعد اليوم انتم لكم الميدان وحنا لنا البيوت البزارين
ابوخالد
الخطأ من الحمدين ماهو من الشعب و المشاكل ما منها خير والخليج مصيره واحد

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