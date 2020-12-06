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إلزام "أرامكو" بتوظيف مواطنين في جميع وظائفها

Time منذ 5 دقائق
Views 1251
إلزام "أرامكو" بتوظيف مواطنين في جميع وظائفها

الرياض (صدى):
أقرت وزارة الطاقة نيابة عن حكومة المملكة وشركة أرامكو اتفاقية الامتياز، حيث نصت الاتفاقية على إلزام الشركة بتوظيف مواطنين في جميع الوظائف لديها

وسيكون توظيف المواطنين ممن تتوافر لديهم المؤهلات والمعرفة والخبرة اللازمة لتولي مهام الوظائف التي تعلن عنها الشركة.

وسيسمح للشركة بتوظيف غير المواطنين إذا لم يتوافر أمامها مواطنين يمتلكون المؤهلات والمهارات اللازمة لتولي مهام الوظيفة.

كما نصت الاتفاقية على منح الشركة الحق الحصري في الكشف والحفر والتنقيب عن المواد الهيدروكربونية، والحق غير الحصري في تصنيع وتكرير ومعالجة المنتجات إلى تسويق ونقل وتصدير المنتجات وبيعها.

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أحدث التعليقات

ابو بدر الهلالي العالمي المدريدي
لا تنسون عائض موسم 2013/2014 الله ينتقم منكم يا الحالميين ابو خرقة الضراطي والملسوع وابو كمخه وابو طمخه وراعي السطحه و|أم زكي الي شاتوه بشلوت برى القصر والبقية من شلة زميره ابو صياح.؟! نادي مكررررررررررررررررررررررررررروه وإعلامة ابو ريالين ما عندهم إلا رسائل تجيهم على الجوال ويتداولونها وكل واحد يقول الزود عندي.. على الحال وأردى بحول الله وقوتة ونشوفكم في العصرية مع النظارات الشمسية.!؟ وعلى فكره المغربي مسوي تخفسضات تشتري نظارة شمسية تحصل على نظاره مسحوره حقت المستلج الملحم..
ابو محمد
غض النظر عن السياسة والمشاكل التي بيننا وبين اي دولة اذا كانت فعلا تمارس الزنا لابد من العقوبة سواء في بلدنا او اي بلد ثاني مالي ارى اقواما يمهدون للفاحشة
فهد
وش عند الفرخه هذي ركبت على كل شئ
fares
خليهم يرحونا
فهد
وش دخل السيسي يا الاخونجي

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