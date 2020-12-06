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سعودة أئمة ومؤذني مصليات المجمعات التجارية قريباً

Time منذ 23 دقيقة
Views 1321
سعودة أئمة ومؤذني مصليات المجمعات التجارية قريباً

الرياض (صدى):
تستعد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، للإعلان عن مشروع سعودة أئمة ومؤذني المصليات في المجمعات التجارية الكبرى.

جاء ذلك بعد ملاحظة قيام أشخاص من غير السعوديين بالأذان والصلاة في مصليات الكثير من المجمعات التجارية، مشيرةً إلى أن تلك المجمعات تعد ذات أهمية كونها تعد واجهة للمملكة ومقصداً للسياح وغيرهم، وفقا لـ "عكاظ ".

وكانت الشؤون الإسلامية قد طالبت نظيرتها بتوجيه الجهات المشرفة على المجمعات التجارية الكبرى بتعيين أئمة ومؤذنين سعوديين، على أن تقوم تلك الجهات بالتواصل مع الشؤون الإسلامية للتنسيق معهم لاختيار الأئمة والمؤذنين، واستكمال الإجراءات النظامية.

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أحدث التعليقات

الشمالي الجنوبي
يسعد صباحك .. صح لسانك والله صدقتي مكانهم الطبيعي .. (مسحورين) عل كلام اعلامييهم .. شوفي لهم شيخ يتفل عليهم يمكن بتفلته الشفاء ..
ابن حزم
الحمد لله الذي جعلنا مسلمين
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
الله يرحمه
ابو محمد
مستعجل يواصل مشواره لكن كورونا ربما كان فيها خير لايقافه عند حدة او التقليل من نشاطه الحمد لله على كل حال مفروض يشكر الله على نعمة الصحة والعافية ويتوجه لاعمال الخير وما ينفع الناس

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