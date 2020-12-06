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آل الشيخ: التعليم عن بعد مستمر حتى بعد جائحة كورونا

Time منذ ساعة
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آل الشيخ: التعليم عن بعد مستمر حتى بعد جائحة كورونا

الرياض (صدى):
أكد وزير التعليم حمد بن محمد آل الشيخ، عن استمرار التعليم عن بُعد والتعليم الإلكتروني، حتى بعد جائحة كورونا.

وأشار الوزير إلى أن التعليم عن بعد سيستمر للاستفادة منه واستثماره في جميع الظروف خلال الجائحة وبعد الجائحة، وهذه نقلة نوعية لرقمنة التعليم على مستوى المملكة.

ومن جانبه أكد رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب، الدكتور حسام عبد الوهاب، أن الهيئة تقدم الدعم والمساندة لوزارة التعليم وذلك للمساهمة في رفع جودة التعليم.

وأضاف أن هناك اتصالات ومتابعة دائمة مع الوزارة، واجتماعات مشتركة، وكل هذا بلا شك يعزز الجهود ويحقق التكامل بين مؤسسات الدولة.

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أحدث التعليقات

الشمالي الجنوبي
يسعد صباحك .. صح لسانك والله صدقتي مكانهم الطبيعي .. (مسحورين) عل كلام اعلامييهم .. شوفي لهم شيخ يتفل عليهم يمكن بتفلته الشفاء ..
ابن حزم
الحمد لله الذي جعلنا مسلمين
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
الله يرحمه
ابو محمد
مستعجل يواصل مشواره لكن كورونا ربما كان فيها خير لايقافه عند حدة او التقليل من نشاطه الحمد لله على كل حال مفروض يشكر الله على نعمة الصحة والعافية ويتوجه لاعمال الخير وما ينفع الناس

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