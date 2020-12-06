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الحصيني يكشف موعد انتهاء حالة سقيا الممطرة

Time منذ 33 دقيقة
Views 1474
الحصيني يكشف موعد انتهاء حالة سقيا الممطرة

الرياض (صدى):
كشف الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني، عن انتهاء حالة سقيا الممطرة مساء أمس السبت.

وقال الحصيني إن الحالة واسعة شملت أجزاء واسعة من المملكة والدول المجاورة استمرت 10 أيام.

وأشار إلى أن الحالة شملت أجزاء من مناطق مكة والمدينة والرياض والشرقية والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية والباحة وعسير وجازان وشرق تبوك جرت السيول وفاضت بعض السدود و امتلأت بعض الفياض.

وأضاف : حالة سقيا الممطرة شملت أفضل مناطق الربيع في المملكة "الصمان والدهناء والعرمة والدبدبة والشمالية الشرقية والفياض في المناطق التي شملتها الحالة الممطرة".

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أحدث التعليقات

الشمالي الجنوبي
يسعد صباحك .. صح لسانك والله صدقتي مكانهم الطبيعي .. (مسحورين) عل كلام اعلامييهم .. شوفي لهم شيخ يتفل عليهم يمكن بتفلته الشفاء ..
ابن حزم
الحمد لله الذي جعلنا مسلمين
ابن حزم
لا حول ولا قوة الا بالله
ابن حزم
الله يرحمه
ابو محمد
مستعجل يواصل مشواره لكن كورونا ربما كان فيها خير لايقافه عند حدة او التقليل من نشاطه الحمد لله على كل حال مفروض يشكر الله على نعمة الصحة والعافية ويتوجه لاعمال الخير وما ينفع الناس

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