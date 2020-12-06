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بائع الجنابي في نجران قبل حوالي 40 عام
منذ 10 دقائق
288
(صدى):
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أحدث التعليقات
سعد العبدالله
الله يشفيه ويعافيه ويقومه بالسلامة ويرحم زوجته ويسكنها فسيح جناته
شمس الحقيقة
أذا كان الكيبل بعد منحه الارض .راجع شركة الكهرباء
عباس قاروره
أسأل الله أن يشفيه ويعافيه ويجمع له بين الأجر والعافية
الرااااقي..
أسأل الله أن يشفيه ويعافيه ويجمع له بين الأجر والعافية
الرااااقي..
أسأل الله أن يشفيه ويعافيه ويجمع له بين الأجر والعافية..
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