حكم بسجن نائبة سابقة لروحاني بتهمة الانحراف الجنسي

طهران (صدى):
أصدرت محكمة إيرانية حكما بسجن نائبة سابقة لرئيس النظام حسن روحاني، لمدة عامين بتهمة نقل معلومات سرية لجهات أجنبية، والتحريض على الفساد والانحراف الجنسي.
وأعلنت النائبة " شهندخت مولاوردي " أنها تعتزم تقديم استئناف الحكم عليها، موضحة أن لديها مهلة 20 يوم للطعن به.
وكانت مولاوردي قد شغلت منصب نائبة الرئيس روحاني لشؤون المرأة لأربع سنوات، ثم استمرت في تولي مهام "المساعد الخاص لروحاني لشؤون الحقوق المدنية" حتى عام 2018 قبل أن تتقاعد.
وسبق الحكم عليها بالسجن بتهمة الدعاية ضد النظام في إيران.