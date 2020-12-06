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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

Time منذ 24 دقيقة
Views 1326
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - موجة باردة مصحوبة برياح نشطة تؤثر على مناطق (تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم وأجزاء من منطقة المدينة المنورة والرياض والشرقية) وسماء غائمة جزئياً مع فرصة هطول امطار متفرقة على أجزاء من وسط وشرق وجنوب غرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
الفراغ شين يرفع المحنه
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يعينك يااللي كنت سيادة الرئيس ..
ابو محمد 😎 ✍️
موفقه خير ..
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الغضب من الشيطان ..

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