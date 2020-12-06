ردة فعل الأمير سطام على تعيين امرأة سعودية بمنصب قيادي لمنطقة الشرق الأوسط

الرياض (صدى):
علق الأمير سطام بن خالد آل سعود، على تعيين الدكتورة ديما علي الشمري، رئيسةً لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للمنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان.
ووجه الأمير سطام رسالة لديما الشمري قائلا: " تستحقي الاحترام والتقدير والإشادة وبأمثالك نفتخر ونعتز".
وأكد أن هذه التعيينات لأبناء وبنات الوطن في مراكز مهمة هي رد لكل من شكك بقدراتهم.
وكانت الشمري تعمل وكيلاً لكلية طب الأسنان، وأستاذًا مساعدًا في تقويم الأسنان والفكين في جامعة رياض العلم، ورئيسًا للقسم السعودي في المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان.