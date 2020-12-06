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ردة فعل الأمير سطام على تعيين امرأة سعودية بمنصب قيادي لمنطقة الشرق الأوسط

Time منذ ساعة
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ردة فعل الأمير سطام على تعيين امرأة سعودية بمنصب قيادي لمنطقة الشرق الأوسط

الرياض (صدى):
علق الأمير سطام بن خالد آل سعود، على تعيين الدكتورة ديما علي الشمري، رئيسةً لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للمنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان.

ووجه الأمير سطام رسالة لديما الشمري قائلا: " تستحقي الاحترام والتقدير والإشادة وبأمثالك نفتخر ونعتز".

وأكد أن هذه التعيينات لأبناء وبنات الوطن في مراكز مهمة هي رد لكل من شكك بقدراتهم.

وكانت الشمري تعمل وكيلاً لكلية طب الأسنان، وأستاذًا مساعدًا في تقويم الأسنان والفكين في جامعة رياض العلم، ورئيسًا للقسم السعودي في المنظمة العالمية لأبحاث طب الأسنان.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
لا حول ولا قوة الا بالله لعن الله من يريد افساد شباب وشابات المسلمين اللهم اجعل كيده في نحره واجعل الدائرة تدور عليه واجعله يتمنى الموت غلا يجده
ابو عمار
جاي يأخذ لقاح الكورونا
ابو عبد الرحمن
👍كلامه ميه ميه وان الله يمهل ولا يهمل ونا شالله من اردا الى اردا والهبوط باذن الواحد الاحد
ابو عمار
طيب متى بترجع لنا نستقبلها بالاحضان مثل شباب الكويت :)
ابو عمار
حلوه الحركه

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