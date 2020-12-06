البشير يعود لمحبسه بعد الفحوصات الطبية

الخرطوم (صدى):
عاد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، السبت، إلى سجن كوبر، عقب استقرار حالته الصحية، بعد خضوعه لفحوصات طبية بالمستشفى.
وأعلن أبو بكر هاشم الجعلي، عضو هيئة الدفاع عن البشير، أنه دخل المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات والإجراءات الطبية، بعد ظهور أعراض تقتضي التأكد من عدم وجود أمراض مزمنة.
وأثبتت الفحوصات الطبية عدم معاناة البشير من أي مرض مزمن سوى الضغط، وأن تورم القدمين الذي عانى منه في الفترة الأخيرة، أسبابه مشاكل في الأوعية الدموية ولا يشكل أي خطورة، ولا حاجة له للبقاء بالمستشفى.