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البشير يعود لمحبسه بعد الفحوصات الطبية

Time منذ ساعة
Views 1543
البشير يعود لمحبسه بعد الفحوصات الطبية

الخرطوم (صدى):
عاد الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، السبت، إلى سجن كوبر، عقب استقرار حالته الصحية، بعد خضوعه لفحوصات طبية بالمستشفى.

وأعلن أبو بكر هاشم الجعلي، عضو هيئة الدفاع عن البشير، أنه دخل المستشفى لإجراء المزيد من الفحوصات والإجراءات الطبية، بعد ظهور أعراض تقتضي التأكد من عدم وجود أمراض مزمنة.

وأثبتت الفحوصات الطبية عدم معاناة البشير من أي مرض مزمن سوى الضغط، وأن تورم القدمين الذي عانى منه في الفترة الأخيرة، أسبابه مشاكل في الأوعية الدموية ولا يشكل أي خطورة، ولا حاجة له للبقاء بالمستشفى.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
لا حول ولا قوة الا بالله لعن الله من يريد افساد شباب وشابات المسلمين اللهم اجعل كيده في نحره واجعل الدائرة تدور عليه واجعله يتمنى الموت غلا يجده
ابو عمار
جاي يأخذ لقاح الكورونا
ابو عبد الرحمن
👍كلامه ميه ميه وان الله يمهل ولا يهمل ونا شالله من اردا الى اردا والهبوط باذن الواحد الاحد
ابو عمار
طيب متى بترجع لنا نستقبلها بالاحضان مثل شباب الكويت :)
ابو عمار
حلوه الحركه

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