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تشكيل عصابي يستقدم الحوامل من تركيا إلى أمريكا

Time منذ 5 ساعات
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تشكيل عصابي يستقدم الحوامل من تركيا إلى أمريكا

واشنطن (صدى):
ألقت السلطات الأمريكية القبض على تشكيل عصابي مكون من 6 أفراد، يستقدم النساء الحوامل إلى ولاية نيويورك بطرق غير قانونية للولادة بها، بهدف الحصول على الجنسية الأمريكية.

وأفادت السلطات أنه تم استقدام النساء الحوامل عبر منحهم تأشيرات عمل وسياحة زائفة، مشيرة إلى سداد تكاليف الولادة عبر برنامج Medicaid الفيدرالي للرعاية الصحية.

وحصل التشكيل العصابي على 7 آلاف و500 دولار على الأقل من كل سيدة من بين السيدات اللاتي تعرفن على هذه الطريقة من خلال إعلانات عنوانها “الولادة في أمريكا” و”ينبغي لطفلي أن يولد بالولايات المتحدة” على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُتهم التنظيم العصابي بتكبيد النظام الصحي الأمريكي خسائر بقيمة 2.1 مليون دولار.

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أحدث التعليقات

سعد العبدالله
الله يشفيه ويعافيه ويقومه بالسلامة ويرحم زوجته ويسكنها فسيح جناته
شمس الحقيقة
أذا كان الكيبل بعد منحه الارض .راجع شركة الكهرباء
عباس قاروره
أسأل الله أن يشفيه ويعافيه ويجمع له بين الأجر والعافية
الرااااقي..
أسأل الله أن يشفيه ويعافيه ويجمع له بين الأجر والعافية
الرااااقي..
أسأل الله أن يشفيه ويعافيه ويجمع له بين الأجر والعافية..

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