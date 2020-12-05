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استشاري نفسي عن النصر: الضعيف يعلق أخطاؤه على شماعة العين والسحر

Time منذ 8 دقائق
Views 1266
استشاري نفسي عن النصر: الضعيف يعلق أخطاؤه على شماعة العين والسحر

نواف السالم (صدى):
علق استشاري الطب النفسي جمال الطويرقي، على إرجاع سبب إخفاقات النصر وهزائمه المتتالية إلى السحر والعين.

وقال الطويرقي: " عندنا اعتقاد مجتمعي بأن فشل شخص أو هزيمته لا بد أن يكون بسبب العين والحسد " .

وتابع: " أنا استغرب أن النصر كان في فترة من الفترات في قمة قوته ما سمعنا بأن في سحر وإحباطات، لكن الضعيف يحاول يعلق أخطاؤه على شماعة تكون مقبولة في المجتمع ويدعي أن الأمر سحر أو عين، لأن أسهل شيء هو زعم السحر ".

وأضاف: " نعيب الناس والعيب فينا، على المدرب واللاعبين بذل مجهود قبل أن يلوموا غيرهم ".

وشدد على أن الهوس بالسحر يعد نوع من الاضطرابات النفسية، قائلا: " إذا وصلت إلى اقتناع تام بأنك لم تستطع منافسة الآخرين بسبب قوى خارجية، هذا شيء غير منطقي " .

يذكر أن الإعلامي الرياضي عادل الملحم قد أثار الجدل بتصريحه حول مستوى النصر، قائلا: " إن العين حق واعتقد أن النصر مسحور، هناك سر غريب وراء هذا المستوى ".

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أحدث التعليقات

شمس الحقيقة
يكفي أنه مشغلك نادي النصر هههههههههههههههههه
نصراوي سابق
صحيح 100 % . فريق النصر صعد للدرجة بالظلم وبالسلاح وعاش يظلم لاعبيه ويحروهم حقوقهم ويتلاعب بالعقود وأخير الله سبحانه وتعالى ( يمهل ولا يهمل ) .. فريق عاش على الغش وسوف يظل إلى أن ينتهي بالغش !!!!!!!
نجاة محمد
مباراة جميلة خصوصا الشوط الثاني ومبروك لضمك تستاهلون الفوز
نجاة محمد
اقول خليك لناديك واترك عنك الطقطقة لانة راح يجئ دورك فيها كما تدين تدان
🚴‍♀️
وفي هذا السياق... جاء الغاء تسلط الهيهه على العامه..خطوه صحيحه ومباركه حتى لا يساء للدين بأسم الدين... ولاثبت لكم هذا...دلحونه راح يندر كم إممعه ليعترض على كلام العلامه ابو سيكل ...

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