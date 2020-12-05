جستنيه عن تصريحات النصر مسحور: " على نياتكم ترزقون "

طلال الغامدي (صدى):
سخر الناقد الرياضي عدنان جستنيه من تصريحات الإعلامي الرياضي عادل الملحم، أن يكون السحر هو سبب تدهور نتائج فريق النصر في الفترة الأخيرة.
وقال جستنيه: " ليس سحراً ولا عين، ابحث عمن يتجاوز الأنظمة ويتفاوض مع اللاعبين في الخفاء وفي الفترة المحرمة ويتم اغراءهم بمبالغ تجعلهم يتمردون على أنديتهم ".
وتابع: " حالات كثيرة بالصورة كشفت حقيقتهم، ناهيك عن شكاوي جمدت بالأدراج وحفظت تحت بند (مالكم يلي يرضيكم) نسيوا انه ربنا فوق " .
واختتم جستنيه بقوله: " على نياتكم ترزقون، فهل من متعظ " .
وكان الإعلامي الملحم قد أثار الجدل بتصريحه حول مستوى النصر، قائلا: " العين حق واعتقد أنه مسحور، هناك سر غريب وراء هذا المستوى ".
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