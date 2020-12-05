بالفيديو.. الأهلي ينتزع كأس مصر من طلائع الجيش

وكالات (صدى):
توج النادي الأهلي المصري ببطولة كأس مصر على حساب طلائع الجيش في نهائي كأس مصر على استاد برج العرب، بركلات الجزاء التريجيحية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1 / 1.
أحرز لاعب الأهلي كهربا في الدقيقة 65، بعدما أرسل أيمن أشرف تمريرة طولية من منتصف الملعب مررها مروان محسن برأسه لكهربا الذي استلم الكرة وتوغل داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة على يسار الحارس محمد بسام.
وتعادل ناصر منسي لفريق الطلائع في الدقيقة 92، بعدما أرسل إسلام محارب تمريرة عرضية من جهة اليمين ارتقى لها ناصر منسي وحولها برأسية قوية سكنت الشباك.
لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1 _ 1، ثم الشوطين الإضافيين بنفس النتيحة، ويلجأ الفريقين لركلات الترجيح، يفوز بها الأهلي بنتيجة 3 _ 2