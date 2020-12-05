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بالفيديو.. أخطر أساليب الاحتيال واختراق الجوالات

Time منذ 49 دقيقة
Views 1569
بالفيديو.. أخطر أساليب الاحتيال واختراق الجوالات

الرياض (صدى):
أوضح المختص في البرمجة، مشاري الروقي، أشهر طرق اختراق الجوالات واستخدام ذلك في ابتزاز أصحابها، مؤكدا أن الوصف الدقيق لتلك المحاولات هو الاحتيال.

قال الروقي أن عملية الاحتيال لا تعتمد على أكواد إلكترونية، ولكنها ترتكز بشكل رئيس على عملية الخداع عن طريق الهندسة الاجتماعية، مشيرا إلى أن أشهر طرق الخداع، تتلخص في حصول الهاكرز على صور لشقيق الشخص المطلوب خداعه عبر إنستجرام، ثم القيام بعمل حساب يحمل صورته، ويتواصلون من خلاله مع الشخص المراد خداعه.

وأضاف أن هذه الطريقة تساعدهم في التواصل مع هذا الشخص بشكل ودي دون إثارة أي شكوك من جانبه، ومن ثم الحصول على معلومات مهمة منه، مبينا إن معظم تلك الهجمات يقوم بها أشخاص غير سعوديين.

وأكد أن المحتالون يحاولون دومًا إتقان اللهجة السعودية لإشعار الشخص المراد خداعه بالاطمئنان.

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أحدث التعليقات

شمس الحقيقة
يكفي أنه مشغلك نادي النصر هههههههههههههههههه
نصراوي سابق
صحيح 100 % . فريق النصر صعد للدرجة بالظلم وبالسلاح وعاش يظلم لاعبيه ويحروهم حقوقهم ويتلاعب بالعقود وأخير الله سبحانه وتعالى ( يمهل ولا يهمل ) .. فريق عاش على الغش وسوف يظل إلى أن ينتهي بالغش !!!!!!!
نجاة محمد
مباراة جميلة خصوصا الشوط الثاني ومبروك لضمك تستاهلون الفوز
نجاة محمد
اقول خليك لناديك واترك عنك الطقطقة لانة راح يجئ دورك فيها كما تدين تدان
🚴‍♀️
وفي هذا السياق... جاء الغاء تسلط الهيهه على العامه..خطوه صحيحه ومباركه حتى لا يساء للدين بأسم الدين... ولاثبت لكم هذا...دلحونه راح يندر كم إممعه ليعترض على كلام العلامه ابو سيكل ...

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