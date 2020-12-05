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الزعاق: سحب ممطرة تؤثر على عدة مناطق 

Time منذ ساعة
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الزعاق: سحب ممطرة تؤثر على عدة مناطق 

عادل الحربي (صدى):
قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، خالد الزعاق، إن سحب ماطرة تؤثر على عدة مناطق بالمملكة تشمل الحفر، الخفجي، النعيرية، قرية العليا، أم الجماجم، العاذرية وتمتد للكويت.

وكان المسند ذكر في تصريحات سابقة أن سبب الشعور بأجواء شبه دافئة يعود لسببين، لافتا إلى أن السبب الأول طبيعي، فأول أجواء المربعانية تتسم بأجواء الوسم الذي يكون أغلبه معتدلاً، أما السبب الثاني فهو مناخي، حيث إن طول الأمطار يكسر حدة المربعانية، فإذا دخلت برطوبة تكون دافئة أما إن دخلت بجفاف فتكون باردة.

وتابع أن البرد الشديد يكون منتصف المربعانية أي بعد 20 يوماً، وهو الذي يتزامن مع الانقلاب الشتوي، مضيفاً أن أواخر المربعانية وأول موسم الشبط هي أبرد أيام السنة.

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أحدث التعليقات

شمس الحقيقة
يكفي أنه مشغلك نادي النصر هههههههههههههههههه
نصراوي سابق
صحيح 100 % . فريق النصر صعد للدرجة بالظلم وبالسلاح وعاش يظلم لاعبيه ويحروهم حقوقهم ويتلاعب بالعقود وأخير الله سبحانه وتعالى ( يمهل ولا يهمل ) .. فريق عاش على الغش وسوف يظل إلى أن ينتهي بالغش !!!!!!!
نجاة محمد
مباراة جميلة خصوصا الشوط الثاني ومبروك لضمك تستاهلون الفوز
نجاة محمد
اقول خليك لناديك واترك عنك الطقطقة لانة راح يجئ دورك فيها كما تدين تدان
🚴‍♀️
وفي هذا السياق... جاء الغاء تسلط الهيهه على العامه..خطوه صحيحه ومباركه حتى لا يساء للدين بأسم الدين... ولاثبت لكم هذا...دلحونه راح يندر كم إممعه ليعترض على كلام العلامه ابو سيكل ...

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