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كشف تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده "فيديو"

Time منذ ساعة
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كشف تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده "فيديو"

طهران (صدى):
أوضحت مصادر أمنية في تل أبيب، أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" تمكن من زرع عميل له، كان قريباً جداً من عالم الذرة الإيراني محسن فخري زاده، الذي تم اغتياله في طهران.

وقالت المصادر إن عميل الموساد تمكن من التقرب من فخري زاده في عام 1993 أي قبل 27 عاما، واستطاع تسجيل صوته وهو يتحدث عن المشروع النووي العسكري الإيراني.

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن التخطيط في إسرائيل لشن هجمات ضد المنشآت النووية في إيران وُضع وبدأ العمل عليه في عام 2008، خلال ولاية رئيس الحكومة السابق إيهود أولمرت، عندما كان إيهود باراك يتولى منصب وزير الأمن، فقد حصلت في حينه إسرائيل على تسجيل بصوت العالم النووي فخري زاده، يتحدث فيه عن برنامج نووي عسكري سري لإيران.

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أحدث التعليقات

شمس الحقيقة
يكفي أنه مشغلك نادي النصر هههههههههههههههههه
نصراوي سابق
صحيح 100 % . فريق النصر صعد للدرجة بالظلم وبالسلاح وعاش يظلم لاعبيه ويحروهم حقوقهم ويتلاعب بالعقود وأخير الله سبحانه وتعالى ( يمهل ولا يهمل ) .. فريق عاش على الغش وسوف يظل إلى أن ينتهي بالغش !!!!!!!
نجاة محمد
مباراة جميلة خصوصا الشوط الثاني ومبروك لضمك تستاهلون الفوز
نجاة محمد
اقول خليك لناديك واترك عنك الطقطقة لانة راح يجئ دورك فيها كما تدين تدان
🚴‍♀️
وفي هذا السياق... جاء الغاء تسلط الهيهه على العامه..خطوه صحيحه ومباركه حتى لا يساء للدين بأسم الدين... ولاثبت لكم هذا...دلحونه راح يندر كم إممعه ليعترض على كلام العلامه ابو سيكل ...

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