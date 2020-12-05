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طبيب يكشف عن الأضرار الصحية لاستنشاق العود أو البخور " فيديو " 

Time منذ 3 ساعات
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طبيب يكشف عن الأضرار الصحية لاستنشاق العود أو البخور " فيديو " 

علي القحطاني (صدى):
كشف أستاذ الطب الباطني واستشاري الأمراض الصدرية، الدكتور أحمد الجهني، عن الأضرار الصحية لاستنشاق العود أو البخور.

وقال " الجهني " خلال مداخلة هاتفية في برنامج " يا هلا ":" الإشكالية في الهواء غير النقي بصفة عامة أي هواء يحتوي علي روائح نفاذة ومنها العود على سبيل المثال يتسبب في استثارة الشعب الهوائية وخاصة مرضى الربو تحديدا ومعظم أمراض الجهاز التنفسي بشكل عام ".

ولفت:" مع الاستنشاق يتم استثارة الشعب الهوائية مما يؤدي إلى انكماش وانبساط الشعب الهوائية، وبالتالي ينتج عنه الإصابة بالسعال المزمن وكتم في النفس وأعراض أخرى يعاني منها الكثير من مرضى الربو ".

 

وتابع:" وظيفة الجهاز التنفسي الذي يشمل الأنابيب الهوائية والرئتين هي جلب الهواء من الخارج إلى الرئتين وأخذ الأكسجين ثم طرد ثاني أكسيد الكربون عن طريق عملية الزفير وهذا تحت الظروف الطبيعية والفسيولوجية تتم بطريقة  انسيابية جدا ".

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أحدث التعليقات

شمس الحقيقة
يكفي أنه مشغلك نادي النصر هههههههههههههههههه
نصراوي سابق
صحيح 100 % . فريق النصر صعد للدرجة بالظلم وبالسلاح وعاش يظلم لاعبيه ويحروهم حقوقهم ويتلاعب بالعقود وأخير الله سبحانه وتعالى ( يمهل ولا يهمل ) .. فريق عاش على الغش وسوف يظل إلى أن ينتهي بالغش !!!!!!!
نجاة محمد
مباراة جميلة خصوصا الشوط الثاني ومبروك لضمك تستاهلون الفوز
نجاة محمد
اقول خليك لناديك واترك عنك الطقطقة لانة راح يجئ دورك فيها كما تدين تدان
🚴‍♀️
وفي هذا السياق... جاء الغاء تسلط الهيهه على العامه..خطوه صحيحه ومباركه حتى لا يساء للدين بأسم الدين... ولاثبت لكم هذا...دلحونه راح يندر كم إممعه ليعترض على كلام العلامه ابو سيكل ...

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