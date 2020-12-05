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بالفيديو.. " الماجد " يوضح حكم دفع الزكاة لجمعية تكفل الأيتام 

Time منذ 31 دقيقة
Views 1409
بالفيديو.. " الماجد " يوضح حكم دفع الزكاة لجمعية تكفل الأيتام 

علي القحطاني (صدى):
أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، حكم دفع الزكاة لجمعية تكفل الأيتام.

وأضاف " الماجد " خلال حواره عبر برنامج " يستفتونك " المذاع على قناة الرسالة:" الأيتام فقراء ويستحقون ذلك "، لافتا:" الأيتام  يرفعون من جوانب معنوية فقط لتسديد الجانب النفسي والمعنوي عند اليتيم بتوفير البدائل له وتوفير الأسرة التي ترعاه وتوفير بعض المسليات والملهيات ونحوها مما يغطي الجانب النفسي المتعلق بفقد الوالدين، فالعلماء لا يرون دفع الزكاة في ذلك ".

 

وتابع:" الغالب الأعظم في جمعيات رعاية الأيتام أنها ترعاهم في ملبسهم ومأكلهم ومشربهم ومسكنهم سواء كانوا تحت رعاية الجمعية مباشرة أو كانوا تحت رعاية أسرة من الأسر التي احتضنتهم ".

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أحدث التعليقات

abdul
هناك علاقة حميمية غريبة بين بعض النساء من جهة وبين الذئاب والنمور من جهة أخرى. ويحتفظن بصور تلك الحيوانات المفترسة في غرف نومهن ونقش علي البطانيات والمخدات وستائر الحمامات كلها ذئاب ونمور وأوقات ثعابين كبيرة .
ابوبدر
قصدكم الخربانات وما يسون 🤚
بلبل البحر
باللون الأبيض؟!!!
عنتر فاضي جيبه
ما خلصنا من إدارة الفريق الفاشله الا ويطلع لنا إعلاميين أفكارهم غريبه أجل فريق يفتقد الانسجام وثلث عناصره مستغني عنهم ومدخلهم بطوله اسيويه باستعدادات ضعيفه وترجع بشكل مخجل للدوري وتنهزم باول مبارتين وبدال ما تعالج اخطاءك رحت تبحث عن أسباب مخجله وتبي تنافس .. على أعضاء الشرف عقد اجتماع عاجل والبحث عن رئيس اخر وإدارة محترفه تعيد للفريق هيبته والا سيجد نفسه يصارع للبقاء ..
abdul
إما محموم او جاء ليطب المحمومين ببوله وروثه . ولو ناقة بحيلبها ايضا .

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