الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. متحدث الدفاع المدني يحذر من حالة مناخية تمر بها المملكة

Time منذ 43 دقيقة
Views 1677
بالفيديو.. متحدث الدفاع المدني يحذر من حالة مناخية تمر بها المملكة

عادل الحربي (صدى):
وجه المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني، المقدم محمد الحمادي، المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحذر والالتزام بالتعليمات، في ظل الحالة المناخية التي تمر بها العديد من المناطق بالمملكة.

وأوضح الحمادي إن المديرية نظمت حملات التوعية العامة بالأحوال المناخية، والتي تشمل التعريف بالحالة والمناطق المتأثرة بها، كما اتخذت العديد من التدابير والخطط التي تهدف لمنع الخطر أو الحد من تأثيره حال وقوعه.

ودعا المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالتعامل مع احتمالية استمرار هطول الأمطار على بعض المناطق في المملكة

Time واتساب

أحدث التعليقات

abdul
هناك علاقة حميمية غريبة بين بعض النساء من جهة وبين الذئاب والنمور من جهة أخرى. ويحتفظن بصور تلك الحيوانات المفترسة في غرف نومهن ونقش علي البطانيات والمخدات وستائر الحمامات كلها ذئاب ونمور وأوقات ثعابين كبيرة .
ابوبدر
قصدكم الخربانات وما يسون 🤚
بلبل البحر
باللون الأبيض؟!!!
عنتر فاضي جيبه
ما خلصنا من إدارة الفريق الفاشله الا ويطلع لنا إعلاميين أفكارهم غريبه أجل فريق يفتقد الانسجام وثلث عناصره مستغني عنهم ومدخلهم بطوله اسيويه باستعدادات ضعيفه وترجع بشكل مخجل للدوري وتنهزم باول مبارتين وبدال ما تعالج اخطاءك رحت تبحث عن أسباب مخجله وتبي تنافس .. على أعضاء الشرف عقد اجتماع عاجل والبحث عن رئيس اخر وإدارة محترفه تعيد للفريق هيبته والا سيجد نفسه يصارع للبقاء ..
abdul
إما محموم او جاء ليطب المحمومين ببوله وروثه . ولو ناقة بحيلبها ايضا .

أخر الأخبار

بالفيديو.. الدفاع المدني يحذر من حوادث المركبات أثناء جريان السيول
بالفيديو.. الدفاع المدني يحذر من حوادث المركبات أثناء جريان السيول
Time منذ 4 دقائق Views 1160
التعليم تعلن جدول حصص الأسبوع الـ15 لجميع المراحل
التعليم تعلن جدول حصص الأسبوع الـ15 لجميع المراحل
Time منذ 18 دقيقة Views 1417
الفضاوة وما تسوي
الفضاوة وما تسوي
Time منذ 29 دقيقة Views 386
سيدة غاضبة تهدد زوجها بساطور
سيدة غاضبة تهدد زوجها بساطور
Time منذ 30 دقيقة Views 274
اصابة ماجد عبدالله عام 1417 هـ حبست انفاس الجماهير المتابعة
اصابة ماجد عبدالله عام 1417 هـ حبست انفاس الجماهير المتابعة
Time منذ 30 دقيقة Views 290
بالفيديو.. " الماجد " يوضح حكم دفع الزكاة لجمعية تكفل الأيتام 
بالفيديو.. " الماجد " يوضح حكم دفع الزكاة لجمعية تكفل الأيتام 
Time منذ 31 دقيقة Views 1402
بالفيديو.. متحدث الدفاع المدني يحذر من حالة مناخية تمر بها المملكة
بالفيديو.. متحدث الدفاع المدني يحذر من حالة مناخية تمر بها المملكة
Time منذ 43 دقيقة Views 1677
تسريب جديد يكشف اتفاق الجزيرة مع القذافي على تغطية الشأن الغربي
تسريب جديد يكشف اتفاق الجزيرة مع القذافي على تغطية الشأن الغربي
Time منذ 50 دقيقة Views 2495
وزير الطاقة يوضح حقيقة وجود خلاف بين منتجي النفط
وزير الطاقة يوضح حقيقة وجود خلاف بين منتجي النفط
Time منذ 54 دقيقة Views 1549
الفراج يقدم حلًا لإنهاء عثرات الأهلى بعد الهزيمة المؤلمة أمام ضمك 
الفراج يقدم حلًا لإنهاء عثرات الأهلى بعد الهزيمة المؤلمة أمام ضمك 
Time منذ ساعة Views 2124