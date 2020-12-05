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وزير الطاقة يوضح حقيقة وجود خلاف بين منتجي النفط

Time منذ 54 دقيقة
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وزير الطاقة يوضح حقيقة وجود خلاف بين منتجي النفط

الرياض (صدى):
كشف وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، عن حقيقة وجود خلاف بين منتجي النفط، قائلا إنه لا يوجد خلاف بين المنتجين مجرد شائعات.

 

وأوضح وزير الطاقة خلال تصريحات صحفية على هامش اجتماع منظمة أوبك والمنتجين خارجها، أن المباحثات كانت ناجحة وفعالة، لافتا إلى أنه سيتم عقد مشاورات بشكل شهري للتغلب على حالة عدم اليقين في الأسواق.

وأبان أن الاتفاقية الجديدة لأوبك+ ناضجة ومسؤولة، وأن كل الأطراف تتحمل المسؤولية، وأن هناك مرونة شديدة لإدارة الأزمة بدقة ودون مقامرة أو مخاطرة على الأسواق.

وتابع أن الجميع يتفهم جيدًا طبيعة السوق غير المستقرة في الشهور الثلاثة المقبلة وسيتم متابعتها والتدخل في التوقيت الصحيح لمنع حدوث التقلبات السعرية والتشجيع على مزيد من المطابقة.

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أحدث التعليقات

abdul
هناك علاقة حميمية غريبة بين بعض النساء من جهة وبين الذئاب والنمور من جهة أخرى. ويحتفظن بصور تلك الحيوانات المفترسة في غرف نومهن ونقش علي البطانيات والمخدات وستائر الحمامات كلها ذئاب ونمور وأوقات ثعابين كبيرة .
ابوبدر
قصدكم الخربانات وما يسون 🤚
بلبل البحر
باللون الأبيض؟!!!
عنتر فاضي جيبه
ما خلصنا من إدارة الفريق الفاشله الا ويطلع لنا إعلاميين أفكارهم غريبه أجل فريق يفتقد الانسجام وثلث عناصره مستغني عنهم ومدخلهم بطوله اسيويه باستعدادات ضعيفه وترجع بشكل مخجل للدوري وتنهزم باول مبارتين وبدال ما تعالج اخطاءك رحت تبحث عن أسباب مخجله وتبي تنافس .. على أعضاء الشرف عقد اجتماع عاجل والبحث عن رئيس اخر وإدارة محترفه تعيد للفريق هيبته والا سيجد نفسه يصارع للبقاء ..
abdul
إما محموم او جاء ليطب المحمومين ببوله وروثه . ولو ناقة بحيلبها ايضا .

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