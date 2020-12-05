وزير الطاقة يوضح حقيقة وجود خلاف بين منتجي النفط

الرياض (صدى):
كشف وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، عن حقيقة وجود خلاف بين منتجي النفط، قائلا إنه لا يوجد خلاف بين المنتجين مجرد شائعات.
وأوضح وزير الطاقة خلال تصريحات صحفية على هامش اجتماع منظمة أوبك والمنتجين خارجها، أن المباحثات كانت ناجحة وفعالة، لافتا إلى أنه سيتم عقد مشاورات بشكل شهري للتغلب على حالة عدم اليقين في الأسواق.
وأبان أن الاتفاقية الجديدة لأوبك+ ناضجة ومسؤولة، وأن كل الأطراف تتحمل المسؤولية، وأن هناك مرونة شديدة لإدارة الأزمة بدقة ودون مقامرة أو مخاطرة على الأسواق.
وتابع أن الجميع يتفهم جيدًا طبيعة السوق غير المستقرة في الشهور الثلاثة المقبلة وسيتم متابعتها والتدخل في التوقيت الصحيح لمنع حدوث التقلبات السعرية والتشجيع على مزيد من المطابقة.