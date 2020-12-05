الفراج يقدم حلًا لإنهاء عثرات الأهلى بعد الهزيمة المؤلمة أمام ضمك 

ماجد محمد (صدى):
وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج رسالة لجماهير الأهلي بعد الخسارة المؤلمة أمام ضمك، قائلا:" أتفهم غضب محبي الأهلي على النتيجة أمام ضمك لكن كرة القدم أساسها اللاعبين ".
وأضاف " الفراج ":" الأهلي يفتقد الروح منذ زمن، الحماس محدود غالبا وهذة مشكلة مزمنة ".
وتابع " الفراج ":" نصيحتي للأحبة، تغيير المدرب أو بعض اللاعبين غير ممكن عبر تحميل النادي لديون "، موضحا:" الحل الوحيد الهدوء وإصلاح الأخطاء بدون قرارات انفعالية ".
وكان ضمك قهر الأهلي برباعية مقابل ثلاثية، في منافسات الجولة الـ7 من بطولة دوري المحترفين، حيث سجل الهدف الأول للأهلي اللاعب صامويل أوسو في الدقيقة 12، كما نجح أوسو في تسجيل الهدف الثاني لصالح الأهلي في الدقيقة 18، كما أحرز الهدف الثالث للأهلي ليوبومير فيجسا في الدقيقة 35.