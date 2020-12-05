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الفراج يقدم حلًا لإنهاء عثرات الأهلى بعد الهزيمة المؤلمة أمام ضمك 

Time منذ ساعة
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الفراج يقدم حلًا لإنهاء عثرات الأهلى بعد الهزيمة المؤلمة أمام ضمك 

ماجد محمد (صدى):
وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج رسالة لجماهير الأهلي بعد الخسارة المؤلمة أمام ضمك، قائلا:" أتفهم غضب محبي الأهلي على النتيجة أمام ضمك لكن كرة القدم أساسها اللاعبين ".

وأضاف " الفراج ":" الأهلي يفتقد الروح منذ زمن، الحماس محدود غالبا وهذة مشكلة مزمنة ".

 

وتابع " الفراج ":" نصيحتي للأحبة، تغيير المدرب أو بعض اللاعبين غير ممكن عبر تحميل النادي لديون "، موضحا:" الحل الوحيد الهدوء وإصلاح الأخطاء بدون قرارات انفعالية ".

 

وكان ضمك قهر الأهلي برباعية مقابل ثلاثية، في منافسات الجولة الـ7 من بطولة دوري المحترفين، حيث سجل الهدف الأول للأهلي اللاعب صامويل أوسو في الدقيقة 12، كما نجح أوسو في تسجيل الهدف الثاني لصالح الأهلي في الدقيقة 18، كما أحرز الهدف الثالث للأهلي ليوبومير فيجسا في الدقيقة 35.

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أحدث التعليقات

abdul
هناك علاقة حميمية غريبة بين بعض النساء من جهة وبين الذئاب والنمور من جهة أخرى. ويحتفظن بصور تلك الحيوانات المفترسة في غرف نومهن ونقش علي البطانيات والمخدات وستائر الحمامات كلها ذئاب ونمور وأوقات ثعابين كبيرة .
ابوبدر
قصدكم الخربانات وما يسون 🤚
بلبل البحر
باللون الأبيض؟!!!
عنتر فاضي جيبه
ما خلصنا من إدارة الفريق الفاشله الا ويطلع لنا إعلاميين أفكارهم غريبه أجل فريق يفتقد الانسجام وثلث عناصره مستغني عنهم ومدخلهم بطوله اسيويه باستعدادات ضعيفه وترجع بشكل مخجل للدوري وتنهزم باول مبارتين وبدال ما تعالج اخطاءك رحت تبحث عن أسباب مخجله وتبي تنافس .. على أعضاء الشرف عقد اجتماع عاجل والبحث عن رئيس اخر وإدارة محترفه تعيد للفريق هيبته والا سيجد نفسه يصارع للبقاء ..
abdul
إما محموم او جاء ليطب المحمومين ببوله وروثه . ولو ناقة بحيلبها ايضا .

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