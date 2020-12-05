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استشاري أمراض معدية يتوقع انتهاء وباء كورونا منتصف السنة المقبلة

Time منذ ساعة
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استشاري أمراض معدية يتوقع انتهاء وباء كورونا منتصف السنة المقبلة

عادل الحربي (صدى):
قال الدكتور عبد الله الحقيل أستاذ واستشاري الأمراض المعدية، أن مرض كورونا بنسبة 80 – 90% سيكون خلفنا، بحلول منتصف السنة المقبلة.

وقال الحقيل : " أنا لو كنت في موقع اتخاذ قرار اقتصادي، فإن أي شخص أصيب، أي تعافى من مرض كوفيد 19 وثبت أن لديه مضادات أعطيه ورقة بأن هذا الشخص سليم لا يعدي ولا تنتقل إليه العدوى وأيضًا من أخذ اللقاح، ويجب أن ندعم الناس اختياريًا لأخذ اللقاح" ٠

وتوقع الحقيل أنه على منتصف العام القادم فإن 80 أو 90% من مرض كورونا سيكون خلفنا، بفضل لقاح كورونا، الذي ستتداوله مختلف الشركات سوف يغطي قطاع كبير جدًا ومعظم الناس سوف تحصل على هذا اللقاح.

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أحدث التعليقات

naeem
هذا الوسط العفن
واضح*** وصريح***
الجهل، والفقر تنخر الشعوب أكثر من الحروب والأمراض..
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض..
وليد 6226
حنا دولة قائمة على تحكيم الشريعة الإسلامية و التمسك با الامر بالمعروف والنهي عن المنكر (لاحول ولا قوة الا بالله) الله يبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن
واضح*** وصريح***
تمنياتنا لهم بالسلامة والشفاء العاجل..

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