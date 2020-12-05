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شاهد.. خبير أمني يوضح أسباب انخفاض الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية 

Time منذ 30 دقيقة
Views 1494
شاهد.. خبير أمني يوضح أسباب انخفاض الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية 

عادل الحربي (صدى):
كشف المستشار الأمني السابق في مكتب وزير الداخلية الدكتور سعود المصيبيح، عن أسباب انخفاض الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية في ‎المملكة.

وقال " المصيبيح " خلال لقائه عبر قناة الإخبارية:" كنا ننتظر هذا الانخفاض منذ فترة طويلة وخاصة أن المملكة عانت كثيرًا من حوادث المرور "، مبينا:" التطبيقات التي طبقتها وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور والأمن العام أسهمت في انخفاض معدل الحوادث المرورية وانخفاض مستوى الإصابات ".

وأوضح " المصيبيح ":" تطبيق المخالفات على استخدام  الجوال  أثناء القيادة ساعد على ردع المخالفين "، مشيرا:"  ساهم نظام ضبط المخالفات المرورية في تغيير أسلوب وسلوك قائدي المركبات ".

وتابع:" المملكة فقدت أكثر من 100 ألف شخص خلال ال 20 سنة الماضية "، مردفا:" التقنية ساعدت كثيرا في تصوير السرعة، والمخالفات "، مردفا:" محاربة الاستهتار الذي نراه في جلوس الأطفال في المقعد الامامي عدم الاهتمام بمقاعد الأطفال ".

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أحدث التعليقات

عبدالله محمد الشهري
كل واحد يشجع الفريق الذي يتشابه معه في كل شيء والطيور على اشكالها تقع
ابوبدر
لجهنم ان شاء الله
abdul
اللهم اشف كل مجنون .
🚴‍♀️
المحنه وما تسوي...
ابو وليد
حاول الضفدع ان ينقذ الخرقه فغرق الاثنين

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