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تركي يحطم مقهاه ويؤكد: نظام أردوغان تخلى عننا بعد أزمة كورونا

Time منذ 23 دقيقة
Views 1388
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تركي يحطم مقهاه ويؤكد: نظام أردوغان تخلى عننا بعد أزمة كورونا

أنقرة (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، دخول أحد أصحاب المقاهي في حالة هيستيرية وقام بتحطيم لافتة مقهاه الخاص.

وقال المواطن التركي: "نحن نبيع شاي فقط، إن جميع من يعملون هنا أطفالهم جوعى، يوجد 70 نادلًا أطفالهم جوعى، والجميع مجبر على العمل من أجل لقمة العيش، إن كنتم لا تريدوننا أن نعمل فعليكم توفير لقمة العيش لنا" .

وأكد المواطن التركي أن نظام أردوغان تخلى عنهم خلال أزمة كورونا، مطالبامن الحكومة بتوفير بدائل تعين أصحاب تلك الوظائف وتوفر لهم المعيشة والقدرة على توفير الطعام لذويهم.

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أحدث التعليقات

عبدالله محمد الشهري
كل واحد يشجع الفريق الذي يتشابه معه في كل شيء والطيور على اشكالها تقع
ابوبدر
لجهنم ان شاء الله
abdul
اللهم اشف كل مجنون .
🚴‍♀️
المحنه وما تسوي...
ابو وليد
حاول الضفدع ان ينقذ الخرقه فغرق الاثنين

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