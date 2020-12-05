الأعداد السابقة للصحيفة

ظهور فيروس جديد في الصين يصيب عشرات الأطفال

Time منذ 53 دقيقة
Views 1789
ظهور فيروس جديد في الصين يصيب عشرات الأطفال

مدريد (صدى):
أعلنت وكالة الأنباء الإسبانية، أن أكثر من 50 طفلًا من مقاطعة سيتشوان، أصيبوا بالـ "نوروفيروس" وهو فيروس من نوع نورووك يتميز بالعدوى الشديدة.

ويعتبر الـ "نوروفيروس" هو من الفيروسات الشديدة العدوى، التي عادةً ما تتفشى بين نوفمبر وأبريل ويسبب التهابًا في المعدة والأمعاء، وأعراضه الرئيسية هي القيء والإسهال والغثيان وآلام العضلات والصداع والحمى.

وينتقل نوروفيروس من شخص إلى آخر أو عن طريق الطعام الملوث، كما أنه ينتشر بسهولة وسرعة. وتكمن أكبر مخاطر الفيروس في إصابات المسنين والأطفال الصغار والنساء الحوامل أو المصابين بالأمراض المناعي، وتتمثل إحدى مشاكله في عدم وجود دواء لمكافحته.

وتعد الأطعمة المجمدة المستوردة، وخاصةً اللحوم والأسماك، هي الطريق الرئيسي لظهور الفيروس مرة أخرى في الصين، وحتى الآن تؤكد التقارير أن سبب انتشار الفيروس هو الأطعمة المجمدة المتلاعب بها، لكن الصين لم تكتشف أي إصابة من استهلاك هذه الأطعمة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

عبدالله محمد الشهري
كل واحد يشجع الفريق الذي يتشابه معه في كل شيء والطيور على اشكالها تقع
ابوبدر
لجهنم ان شاء الله
abdul
اللهم اشف كل مجنون .
🚴‍♀️
المحنه وما تسوي...
ابو وليد
حاول الضفدع ان ينقذ الخرقه فغرق الاثنين

أخر الأخبار

العروس تهايط بالذهب قدام الضيوف
العروس تهايط بالذهب قدام الضيوف
Time منذ 11 دقيقة Views 228
التنافس على فريسة بين فهد وضبع
التنافس على فريسة بين فهد وضبع
Time منذ 12 دقيقة Views 213
لاعبة تسجل هدف بطريقة غريبة
لاعبة تسجل هدف بطريقة غريبة
Time منذ 12 دقيقة Views 241
حادث مروري يصيب 6 أشخاص في الطائف 
حادث مروري يصيب 6 أشخاص في الطائف 
Time منذ 13 دقيقة Views 1265
تركي يحطم مقهاه ويؤكد: نظام أردوغان تخلى عننا بعد أزمة كورونا
تركي يحطم مقهاه ويؤكد: نظام أردوغان تخلى عننا بعد أزمة كورونا
Time منذ 23 دقيقة Views 1386
شاهد.. خبير أمني يوضح أسباب انخفاض الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية 
شاهد.. خبير أمني يوضح أسباب انخفاض الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية 
Time منذ 29 دقيقة Views 1490
أبناء محسن زادة: والدتنا كانت معه لحظة اغتياله.. وحراسه حذروه مسبقا
أبناء محسن زادة: والدتنا كانت معه لحظة اغتياله.. وحراسه حذروه مسبقا
Time منذ 43 دقيقة Views 1950
ظهور فيروس جديد في الصين يصيب عشرات الأطفال
ظهور فيروس جديد في الصين يصيب عشرات الأطفال
Time منذ 53 دقيقة Views 1789
شاهد.. شمس الكويتية تتبادل الأحضان والقبلات مع عدد من الشبان في شارع عام 
شاهد.. شمس الكويتية تتبادل الأحضان والقبلات مع عدد من الشبان في شارع عام 
Time منذ ساعة Views 1064
الموارد البشرية تضبط 21 مخالفاً لنظام العمل والإقامة بالرياض
الموارد البشرية تضبط 21 مخالفاً لنظام العمل والإقامة بالرياض
Time منذ ساعة Views 1568