ظهور فيروس جديد في الصين يصيب عشرات الأطفال

مدريد (صدى):
أعلنت وكالة الأنباء الإسبانية، أن أكثر من 50 طفلًا من مقاطعة سيتشوان، أصيبوا بالـ "نوروفيروس" وهو فيروس من نوع نورووك يتميز بالعدوى الشديدة.
ويعتبر الـ "نوروفيروس" هو من الفيروسات الشديدة العدوى، التي عادةً ما تتفشى بين نوفمبر وأبريل ويسبب التهابًا في المعدة والأمعاء، وأعراضه الرئيسية هي القيء والإسهال والغثيان وآلام العضلات والصداع والحمى.
وينتقل نوروفيروس من شخص إلى آخر أو عن طريق الطعام الملوث، كما أنه ينتشر بسهولة وسرعة. وتكمن أكبر مخاطر الفيروس في إصابات المسنين والأطفال الصغار والنساء الحوامل أو المصابين بالأمراض المناعي، وتتمثل إحدى مشاكله في عدم وجود دواء لمكافحته.
وتعد الأطعمة المجمدة المستوردة، وخاصةً اللحوم والأسماك، هي الطريق الرئيسي لظهور الفيروس مرة أخرى في الصين، وحتى الآن تؤكد التقارير أن سبب انتشار الفيروس هو الأطعمة المجمدة المتلاعب بها، لكن الصين لم تكتشف أي إصابة من استهلاك هذه الأطعمة.