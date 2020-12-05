التعاون يتعادل مع الباطن.. والفيصلي والعين حبايب في الدوري " فيديو " 

ماجد محمد (صدى):
خيم التعادل الإيجابي على مباراة التعاون والباطن بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين.
وسجل الهدف الأول للباطن اللاعب فابيو آبرو في الدقيقة 3 ، بينما أحرز هدف التعاون الأول اللاعب سميحان النابت في الدقيقة 90.
وبهذه النتيجة وصل الباطن إلى النقطة الثامنة، ويحل ضيفا على الفتح السبت 12 ديسمبر، فيما ارتفع رصيد التعاون إلى 10 نقاط، ويلاقي أبها السبت في ذات اليوم.
وتعادل الفيصلي مع العين بهدف لكل منهما، ضمن ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين.
وأحرز الهدف الأول للفيصلي اللاعب رافائيل سيلفا في الدقيقة 35، بينما سجل الهدف الأول للعين اللاعب أمادو موتاري في الدقيقة 54.
وبهذه النتيجة، وصل الفيصلي إلى 10 نقاط، ويلاقي الرائد الجمعة 11 ديسمبر، فيما يضيف العين النقطة السابعة إلى رصيده، ويستضيف القادسية في اليوم ذاته.