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التعاون يتعادل مع الباطن.. والفيصلي والعين حبايب في الدوري " فيديو " 

Time منذ ساعة
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التعاون يتعادل مع الباطن.. والفيصلي والعين حبايب في الدوري " فيديو " 

ماجد محمد (صدى):
خيم التعادل الإيجابي على مباراة التعاون والباطن بهدف لكل منهما، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين.

وسجل الهدف الأول للباطن اللاعب فابيو آبرو في الدقيقة 3 ، بينما أحرز هدف التعاون الأول اللاعب سميحان النابت في الدقيقة 90.

 

وبهذه النتيجة وصل الباطن إلى النقطة الثامنة، ويحل ضيفا على الفتح السبت 12 ديسمبر، فيما ارتفع رصيد التعاون إلى 10 نقاط، ويلاقي أبها السبت في ذات اليوم.

وتعادل الفيصلي مع العين بهدف لكل منهما، ضمن ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري المحترفين.

 

وأحرز الهدف الأول للفيصلي اللاعب رافائيل سيلفا في الدقيقة 35، بينما سجل الهدف الأول للعين اللاعب أمادو موتاري في الدقيقة 54.

 

وبهذه النتيجة، وصل الفيصلي إلى 10 نقاط، ويلاقي الرائد الجمعة 11 ديسمبر، فيما يضيف العين  النقطة السابعة إلى رصيده، ويستضيف القادسية في اليوم ذاته.

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أحدث التعليقات

naeem
هذا الوسط العفن
واضح*** وصريح***
الجهل، والفقر تنخر الشعوب أكثر من الحروب والأمراض..
واضح*** وصريح***
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض..
وليد 6226
حنا دولة قائمة على تحكيم الشريعة الإسلامية و التمسك با الامر بالمعروف والنهي عن المنكر (لاحول ولا قوة الا بالله) الله يبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن
واضح*** وصريح***
تمنياتنا لهم بالسلامة والشفاء العاجل..

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