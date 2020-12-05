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ريم عبدالله تطقطق على النصر بعد وصوله للمركز الأخير في الدوري:" مكانك الطبيعي " 

Time منذ ساعة
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ريم عبدالله تطقطق على النصر بعد وصوله للمركز الأخير في الدوري:" مكانك الطبيعي " 

نواف السالم (صدى):
سخرت الممثلة، ريم عبدالله، من نادي النصر بعدما أصبح في المركز الأخير من بطولة الدوري عقب فوز ضمك على أهلي جدة بنتيجة 4 ـ 3، ضمن مباريات الجولة السابعة من المسابقة.

وأضافت ريم عبدالله:" النصر الأخير مكانك الطبيعي، مين تتوقعون كذا ياخذ الدوري الهلال أو الشباب؟ بنرجع للتوقع بإذن الله آخر الموسم ".

وكان ضمك رفع رصيده إلى 4 نقاط، وأصبح في المركز الخامس عشر، ليترك المركز الأخير في جدول الترتيب لنادي النصر الذي لديه 3 نقاط، ويلعب أمام الاتفاق في مباريات الجولة السابعة.

ويتواجد الهلال حاليا في صدارة الدوري برصيد 16 نقطة، بينما يتواجد الشباب في المرتبة الثانية برصيد 14 نقطة، من 6 مباريات، ويأتي الأهلي ثالثا برصيد 13 نقطة لكن من 7 مباريات.

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أحدث التعليقات

عبدالله محمد الشهري
كل واحد يشجع الفريق الذي يتشابه معه في كل شيء والطيور على اشكالها تقع
ابوبدر
لجهنم ان شاء الله
abdul
اللهم اشف كل مجنون .
🚴‍♀️
المحنه وما تسوي...
ابو وليد
حاول الضفدع ان ينقذ الخرقه فغرق الاثنين

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