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فتح طريق "طريف – القريات" بعد إغلاقه مؤقتًا

Time منذ 18 دقيقة
Views 1350
فتح طريق "طريف – القريات" بعد إغلاقه مؤقتًا

طريف (صدى):
قالت القوات الخاصة لأمن الطرق، أنه إلحاقًا للإعلان السابق بشأن إغلاق طريق طريف- القريات مؤقتًا أمام حركة الشاحنات؛ بسبب الأمطار الغزيرة، يود التنويه بأن الطريق أصبح سالكًا الآن بعد زوال العائق.

وكانت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم السبت، أغلقت طريف- القريات في الاتجاهين مؤقتًا.

وقالت قوات أمن الطرق في تغريدة عبر تويتر: "تنبيه لمستخدمي طريق طريف- القريات: نود التنويه بأنه تم إغلاق الطريق مؤقتًا في الاتجاهين أمام حركة الشاحنات؛ بسبب الأمطار الغزيرة، يرجى من مستخدمي الطريق الآخرين أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ حفاظًا على سلامتهم.. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان" .

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله يعين
علي
رح يااعلامي الغفله وشجع النصر لان انت امعه وتشتري وتباع ولكن اخر الزمان اللي ه الاشكال يحكي وله مساحه يهذري بها
🚴‍♀️
ما ترونه هو صعود للهواء الساخن الملامس للارض ويرتفع لاعلى على شكل زوبعه بعد اصطدامه مع الهواء البارد والذي احتل مكانه... ..حيث علميا الهواء البارد يكون كثيف وثقيل ويكون منخفظ..بينما العكس مع الهواء الساخن.. ...ودحونه تأكدتم ان ابو سيكل عالم بكل معنى الكلمه

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