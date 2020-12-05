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بالفيديو.. الدغيثر: مشروع النصر أسند لـ مقاول غير متخصص

Time منذ ساعة
Views 2154
بالفيديو.. الدغيثر: مشروع النصر أسند لـ مقاول غير متخصص

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي عبدالعزيز الدغيثر على ما آثاره الإعلامي عادل الملحم بشأن أن السحر هو سبب انتكاسات نادي النصر في بداية الموسم الرياضي الحالي 2020-2021..

وقال الدغيثر : "لا اتفق أن ‎النصر تعرض للسحر أو العين"، النصر لديه مشروع كبير وضخم ولكن أسند لـ (مقاول) غير متخصص "٠

وفي وقت سابق، أوضح الملحم في مقطع فيديو، إن ما يتعرض له النصر، في الموسم الرياضي الحالي، أمر "غير طبيعي"، قائلًا : " العين حق واعتقد أنه مسحور".

جاءت تلك التعليقات بعدما أصبح الفريق بلا روح داخل الملعب وكل خصم يأتي يستخلص منه الثلاث نقاط ويذهب.

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أحدث التعليقات

عبدالله محمد الشهري
كل واحد يشجع الفريق الذي يتشابه معه في كل شيء والطيور على اشكالها تقع
ابوبدر
لجهنم ان شاء الله
abdul
اللهم اشف كل مجنون .
🚴‍♀️
المحنه وما تسوي...
ابو وليد
حاول الضفدع ان ينقذ الخرقه فغرق الاثنين

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