بالفيديو.. الدغيثر: مشروع النصر أسند لـ مقاول غير متخصص

طلال الغامدي (صدى):
علق الإعلامي عبدالعزيز الدغيثر على ما آثاره الإعلامي عادل الملحم بشأن أن السحر هو سبب انتكاسات نادي النصر في بداية الموسم الرياضي الحالي 2020-2021..
وقال الدغيثر : "لا اتفق أن النصر تعرض للسحر أو العين"، النصر لديه مشروع كبير وضخم ولكن أسند لـ (مقاول) غير متخصص "٠
وفي وقت سابق، أوضح الملحم في مقطع فيديو، إن ما يتعرض له النصر، في الموسم الرياضي الحالي، أمر "غير طبيعي"، قائلًا : " العين حق واعتقد أنه مسحور".
جاءت تلك التعليقات بعدما أصبح الفريق بلا روح داخل الملعب وكل خصم يأتي يستخلص منه الثلاث نقاط ويذهب.