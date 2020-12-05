أحمد الشمراني يفتح النار على لاعبي الأهلي:" اخجلوا أيها الصغار " 

ماجد محمد (صدى):
هاجم الإعلامي الرياضي أحمد الشمراني، الأهلي بعد فوز ضمك على الأهلي برباعية مقابل ثلاثية، ضمن منافسات الجولة الـ7 من بطولة دوري المحترفين.
وقال " الشمراني ":" اخجلوا، شوهتم تاريخ الأهلي أيها الصغار "، مما أثار جدلا واسعا بتعليقه الذي هاجم فيه الأهلي.
وكان ضمك قهر الأهلي برباعية مقابل ثلاثية، في منافسات الجولة الـ7 من بطولة دوري المحترفين، حيث سجل الهدف الأول للأهلي اللاعب صامويل أوسو في الدقيقة 12، كما نجح أوسو في تسجيل الهدف الثاني لصالح الأهلي في الدقيقة 18، كما أحرز الهدف الثالث للأهلي ليوبومير فيجسا في الدقيقة 35.
وأحرز الهدف الأول لضمك اللاعب إيميليو زيلايا في الدقيقة 25، كما سجل الهدف الثاني لصالح ضمك أيضا اللاعب زيلايا في الدقيقة 75، فيما نجح اللاعب فاروق شافعي في الدقيقة 76، كما هز اللاعب مازن أبو شرارة شباك الأهلي بالهدف الرابع لصالح ضمك في الدقيقة 90.
وبفوز ضمك جعل النصر في المركز الأخير للدوري، فيما وصل ضمك إلى النقطة الرابعة، ويحل ضيفا على الاتفاق السبت 12 ديسمبر الجاري، فيما توقف الأهلي عند 13 نقطة، ويلاقي النصر في ذات اليوم.